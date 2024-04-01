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Питерец.ру » Общество » В районе развязки КАД с Московским шоссе досрочно заменили шумозащитные экраны

В районе развязки КАД с Московским шоссе досрочно заменили шумозащитные экраны

0
66
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Работы по замене шумозащитных экранов в районе развязки КАД с Московским шоссе завершены досрочно

«По состоянию на 29 марта работы по замене шумозащитных экранов на 64 и 65 километрах внутреннего кольца КАД, в районе развязки с Московским шоссе завершены досрочно. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Окончание работ было запланировано на 5 апреля 2024 года.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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