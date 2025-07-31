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Питерец.ру » Общество » Беглов вручил награды лучшим работникам строительного комплекса

Беглов вручил награды лучшим работникам строительного комплекса

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Торжественная церемония награждения состоялась в Смольном в преддверии Дня строителя.

В торжественной обстановке Смольного, накануне профессионального праздника Дня строителя, состоялась церемония награждения выдающихся представителей строительной отрасли Санкт-Петербурга. Атмосфера мероприятия была проникнута уважением и признанием заслуг перед городом. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично вручал заслуженные награды, подчеркивая значимость и почетность профессии строителя в жизни Северной столицы. Список награжденных был весьма внушительным: рядом с обладателями престижных знаков отличия «Почетный строитель России» и «Почетный архитектор России» стояли люди, отмеченные Почетными грамотами губернатора Санкт-Петербурга, а также наградами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Особого внимания заслужило признание заслуг заместителя председателя комитета по строительству Артура Сливного, удостоенного Благодарности Президента Российской Федерации – это яркое свидетельство высокой оценки его вклада в развитие строительной отрасли на государственном уровне.

Выступая перед собравшимися, Александр Беглов подчеркнул исключительную важность профессии строителя для Санкт-Петербурга, отметив впечатляющие результаты совместной работы за последние годы. Он с удовлетворением констатировал успешное решение проблемы обманутых дольщиков, ликвидацию накопившегося дефицита социальных объектов и переход к плановому режиму строительства. Губернатор с гордостью рассказал о реализации масштабных инфраструктурных проектов, называя их имена: высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ), Широтная магистраль скоростного движения и активное развитие петербургской подземки. Строительство новых станций метрополитена, включая недавно открытую станцию «Горный институт», является ярким доказательством динамичного развития города. Беглов с особым уважением отметил способность петербургских строителей преодолевать любые, даже самые сложные, препятствия, выразив им искреннюю благодарность за их труд и профессионализм.

Опираясь на последние данные, Александр Беглов подчеркнул, что Санкт-Петербург в 2024 году превзошел плановые показатели федерального проекта «Жильё», демонстрируя динамичное развитие жилищного строительства. Более того, на 2025 год запланирован ввод в эксплуатацию около 2,5 миллионов квадратных метров жилья. Губернатор подчеркнул важность комплексного подхода к застройке, отмечая, что все новые жилые кварталы неизменно получают необходимую социальную инфраструктуру – детские сады, школы и поликлиники. Он напомнил собравшимся, что уже четыре года это является обязательным условием для получения разрешения на строительство, что является важнейшим фактором улучшения качества жизни горожан. В своём выступлении глава города также отметил значительный объем сданных в 2024 году социальных объектов: всего их было 117, включая 37 новых школ, построенных по современному петербургскому стандарту. Особое внимание Александр Беглов уделил важности модернизации типовых советских школ, подчеркнув необходимость создания комфортных и современных условий для обучения детей. В заключение своей речи губернатор еще раз выразил глубокую благодарность всем строителям Санкт-Петербурга за их неустанный труд и значительный вклад в развитие города. Церемония награждения завершилась теплой и торжественной атмосферой, подтверждающей высокую ценность профессии строителя в жизни Северной столицы.

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