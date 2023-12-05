Награды Правительства Петербурга вручили лучшим волонтерам и добровольческим организациям

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский провели церемонию награждения лучших волонтеров и добровольческих организаций Санкт-Петербурга.

В этом году 10 человек стали обладателями знака отличия "За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Санкт-Петербурге". Кроме того, 10 организаций получили знак отличия "За достижения в области организации труда добровольцев (волонтеров) в Санкт-Петербурге".

В своей речи губернатор отметил, что волонтеры являются неотъемлемой частью добровольческой армии города, которая насчитывает около 400 тысяч человек. Александр Беглов подчеркнул важность и значимость работы волонтеров, особенно в период пандемии COVID-19. Волонтеры активно помогали нуждающимся, разносили продукты, оказывали поддержку врачам и пациентам, даже входили в "красную зону" больниц и предоставляли транспорт для перевозки медицинского персонала. В настоящее время добровольцы продолжают поддерживать военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семьи, а также собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса.

Александр Беглов также отметил, что в январе следующего года будет отмечаться 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В связи с этим событием подготовлена обширная программа, и блокадники со всего мира приедут в Санкт-Петербург. Губернатор подчеркнул, что без помощи волонтеров проведение мероприятий будет очень сложным. Около тысячи добровольцев будут задействованы в организации большого гала-концерта, который соберет порядка 50 тысяч человек. Мероприятия пройдут на Дворцовой площади и в БКЗ "Октябрьский". Губернатор также отметил, что Президент вернул Петербургу столичные функции, и город стал хозяином множества различных мероприятий, которые проходят круглогодично. Форумы, семинары, международные и российские события требуют активного участия волонтеров.

После церемонии награждения главы исполнительной и законодательной власти города встретились с волонтерами для беседы. Александр Беглов поделился информацией о важнейших проектах города и планах на будущее. Он подчеркнул, что волонтеры играют ключевую роль в реализации этих проектов и выразил благодарность за их преданность и энергию.

Волонтерам были вручены заслуженные награды Правительства Санкт-Петербурга, которые стали признанием их вклада в развитие добровольческой и волонтерской деятельности. Это важное событие подчеркнуло значимость работы волонтеров и их важную роль в обществе.