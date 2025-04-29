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Питерец.ру » Политика » В Смольном депутатам ЗакС Петербурга вручили государственные награды

В Смольном депутатам ЗакС Петербурга вручили государственные награды

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
Беглов по поручению главы государства вручил в Смольном государственные награды Российской Федерации и поощрения Президента Российской Федерации

В торжественной обстановке Смольного дворца состоялась церемония награждения выдающихся деятелей Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов, выполняя поручение Президента Российской Федерации, вручил государственные награды и президентские поощрения. Это событие стало ярким подтверждением признания заслуг перед государством и городом со стороны самых разных профессиональных сфер. Среди награжденных оказались врачи, самоотверженно борющиеся за здоровье петербуржцев, строители, создающие облик современного города, талантливые артисты, обогащающие культурную жизнь Санкт-Петербурга, представители промышленности, двигающие вперед экономическое развитие города, ученые, делающие важные открытия и вносящие вклад в научный прогресс, журналисты, информирующие общественность и формирующие общественное мнение, хранители истории и культуры, работающие в музеях, и, наконец, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, отвечающие за принятие законов и регулирование жизни города.

Особое внимание привлекло награждение депутатов петербургского парламента, чей вклад в законотворческую деятельность был отмечен высокими государственными наградами. Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2025 года № 163 "О награждении государственными наградами Российской Федерации" были удостоены наград за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Среди них – лица, занимающие ключевые позиции в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

Орденом Дружбы, одной из самых престижных государственных наград России, были награждены два уважаемых депутата: Юрий Васильевич Авдеев, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, за его значительный вклад в развитие образовательной, культурной и научной сфер Санкт-Петербурга, и Николай Леонидович Бондаренко, заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, за его многолетнюю плодотворную работу на благо города и заслуги в организации законодательной работы. Их вклад в развитие и процветание Санкт-Петербурга неоценим. Они продемонстрировали высокий профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Награда подчеркивает их значимость для города и важность их роли в процессе принятия законов, регулирующих жизнь миллионов петербуржцев.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, также являющаяся высокой государственной наградой, была вручена группе депутатов, внёсших существенный вклад в различные сферы жизни города. Среди них: Андрей Алексеевич Горшечников, заместитель председателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию, за свою усиленную работу по охране окружающей среды и обеспечению экологического благополучия Санкт-Петербурга; Ирина Владимировна Иванова, председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, за результативную деятельность по развитию промышленности и экономики Санкт-Петербурга; Павел Михайлович Иткин, заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, за активное участие в законотворческой деятельности и вклад в развитие города; Павел Анатольевич Крупник, заместитель председателя бюджетно-финансового комитета, за ответственную работу по формированию бюджета Санкт-Петербурга и эффективное управление финансовыми ресурсами города; Олег Эдвардович Милюта, председатель редакционной комиссии, за вклад в обеспечение качественной подготовки нормативных правовых актов; и Александр Владимирович Ходосок, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды, за деятельность по улучшению жизни петербуржцев и развитию городской инфраструктуры. Каждый из этих депутатов внес неповторимый вклад в развитие Санкт-Петербурга, и их награждение – заслуженное признание их труда и преданности своему городу. Церемония награждения стала не только торжественным событием, но и символом признания важности вклада каждого из награжденных в процветание Санкт-Петербурга. Это событие подчеркнуло значимость их работы и вдохновило на дальнейшие достижения во благо города и страны.

Источник: ЗАКС
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