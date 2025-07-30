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Питерец.ру » Общество » В Петербурге с 1 августа в пяти районах ограничат движение

В Петербурге с 1 августа в пяти районах ограничат движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 1 августа

Государственное автономное учреждение "Дирекция транспортного строительства" (ГАТИ) Санкт-Петербурга информирует о предстоящих ограничениях и перекрытиях дорожного движения, запланированных на период с 1 августа текущего года. Эти ограничения связаны с различными ремонтными работами и реконструкциями инженерных сетей, что неизбежно повлияет на привычные маршруты передвижения автомобилистов. Жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать свои поездки, учитывая возможные заторы и неудобства.

В Красногвардейском районе, с 1 по 7 августа, будет ограничено движение транспорта на перекрестке Большой Пороховской улицы и проспекта Металлистов. В связи с масштабной реконструкцией водопровода, будет закрыт левый поворот с Большой Пороховской улицы на проспект Металлистов. Это означает, что водители, желающие повернуть налево, будут вынуждены использовать объездной путь, пролегающий по проспекту Энергетиков и улице Дегтярева. ГАТИ рекомендует водителям учитывать это ограничение и выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек в пути. Данные работы, по всей видимости, носят достаточно затяжной характер, что потребует от автомобилистов повышенной внимательности и терпения на протяжении всей недели.

В Курортном районе, с 1 по 4 августа, ожидаются ограничения движения на Сестрорецком шоссе в поселке Белоостров. Ремонт дорожного покрытия на участке от Нового шоссе до дома 65 по Сестрорецкому шоссе, включая все прилегающие перекрестки, затронет движение в обоих направлениях. В связи с этим, ГАТИ предлагает объездной маршрут через Новое шоссе, Центральную улицу и Зеленогорское шоссе. Данные ремонтные работы, несмотря на сравнительно короткий срок, могут существенно затруднить движение, особенно в часы пик. Поэтому рекомендуется выбирать время поездки с учетом возможных пробок.

В Приморском районе, с 1 августа по 14 сентября, запланированы продолжительные работы по ремонту дорожного покрытия на Торжковской улице. Ограничения коснутся участка от набережной Черной речки до Сердобольской улицы, а также самой Сердобольской улицы от Торжковской улицы до Большого Сампсониевского проспекта. Это существенный период, почти полтора месяца, поэтому ГАТИ предлагает весьма протяженный объездной маршрут: Новосибирская улица, Ланское шоссе, Омская улица, Торжковская улица (другой участок), Белоостровская улица, Студенческая улица, Большой Сампсониевский проспект, Земледельческая улица, Вазаский переулок и, наконец, Лисичанская улица. Такой сложный маршрут требует внимательного изучения карты и тщательного планирования поездки. Водителям стоит заблаговременно ознакомиться со схемой объезда и учесть увеличенное время в пути.

В Пушкинском районе, с 1 по 10 августа, будет ограничено движение на Автомобильной улице в городе Пушкин. Ремонт дорожного покрытия затронет участок от Сетевой улицы до Колпинского шоссе, при этом движение в направлении от Сетевой улицы к Колпинскому шоссе будет полностью закрыто. В качестве объезда предлагается использовать Сетевую улицу, шоссе Подбельского, Ячевский проспект, Вавиловский проспект, Восточный проспект, Промышленную улицу и, наконец, Автомобильную улицу (другой участок). Такой извилистый объездный путь потребует от водителей значительного времени и внимательности при следовании по указанному маршруту. Навигаторы могут предложить альтернативные варианты, но важно помнить о возможности заторов на объездных дорогах.

ГАТИ призывает всех участников дорожного движения проявлять максимальную осторожность, соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков и регулировщиков. Рекомендуется следить за обновлениями информации о дорожных работах на официальных ресурсах ГАТИ, чтобы быть в курсе любых изменений в схеме движения. Только совместными усилиями мы сможем минимизировать неудобства, связанные с ремонтными работами.

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