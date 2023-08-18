ента новостей

12:52
В Петербурге на Гаккелевской улице в массовом ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «Хонды»
12:44
В Пушкине поймали подозреваемого в грабеже
12:36
В Петербурге задержали рецидивиста, пытавшегося похитить пожарные гидранты
12:32
В Петербурга раскрыли убийство 20-летней давности
12:30
В Петербурге по «горячим» следам задержали налетчика на продуктовый магазин
12:25
В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве под видом сотрудника банка
12:12
Ограничения и закрытия движения транспорта В Петербурге в связи с дорожными работами
12:08
В СПбГЛТУ поступают выпускники школ новых регионов России
11:53
В субботу сад Мариинского дворца превратится в «Сад поэтов»
10:18
Тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров на испанском острове Тенерифе
10:15
По меньшей мере 10 человек погибли в Малайзии в результате падения самолета на скоростную автомагистраль
09:51
В Ленобласти кузов "КамАЗа" раздавил водителя
09:21
На КАД водитель эвакуатора погиб въехав в прицеп грузовой "Вольво"
02:49
33 петербургских спортсмена выступят на чемпионате России по боксу в Хабаровске, но среди них не будет ни Всеволода Шумкова, ни Павла Сосулина
02:06
Петербургский хоккейный клуб «Динамо» проиграл московской «Звезде» на турнире имени Николая Дроздецого, счёт – 3:4
20:13
Оскандалившийся в НХЛ форвард Алекс Гальченюк может перейти в СКА или «Авангард» после расторжения контракта с «Аризоной»
16:39
Выставку к 100-летию Исаака Шварца продлили до 1 октября
16:36
Народный фронт презентовал первое в России мобильное приложение, с помощью которого можно сообщить о подозрительных беспилотниках и ЧС
15:12
Депутаты ЗакС Петербурга отправили воинам в зоне СВО противодроновое ружьё
12:43
Росгвардейцы обнаружили в ДНР склад боеприпасов американского и европейского производства
11:46
В Ленобласти за сутки зафиксировано два случая падения детей из окон
11:44
В Ленобласти задержали тракториста-агрессора
11:32
В Приомрском районе иномарка сбила 11-летнего подростка на электросамокате
11:26
В Невском районе задержали москвича, обманувшего пенсионерку
11:23
В Приморском районе пенсионерка взяла кредит и перевела телефонным аферистам более 5,3 млн рублей
11:19
В ЗакС обсудили предложения по работе имущественного комплекса Санкт-Петербурга
11:17
Адаптироваться в городе. «Под крылом Петербурга» уже 10 лет помогает иностранцам
09:36
В Лужском районе после пожара в частном доме обнаружено обгоревшее тело человека
09:26
По меньшей мере 55 человек погибли в результате столкновений между враждующими группировками в Ливии
09:12
В лобовом ДТП под Киришами пострадали восемь человек
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Ограничения и закрытия движения транспорта В Петербурге в связи с дорожными работами

Ограничения и закрытия движения транспорта В Петербурге в связи с дорожными работами

0
39
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
Ограничения и закрытия движения транспорта в связи с дорожными работами

Выборгский район :
В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей

  • с 19 августа по 8 сентября ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Академика Лебедева и Боткинской улицы с закрытием сквозного проезда по Боткинской улице от Большого Сампсониевского проспекта к улице Академика Лебедева.
  • с 19 августа по 8 сентября закрывается движение транспорта по улице Комиссара Смирнова в направлении от Лесного проспекта к Большому Сампсониевскому проспекту.
  • с 22 августа (08:00) по 30 августа (08:00) закрывается движение транспорта по улице Александра Матросова от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта.
  • с 22 августа (08:00) по 30 августа (08:00) закрывается движение транспорта по улице Александра Матросова от Лесного проспекта до улицы Харченко, включая перекресток с Парголовской улицей.

Калининский район :

  • 19 августа ограничивается движение транспорта по улице Руставели от Гражданского проспекта до Пискаревского проспекта.
  • с 19 по 21 августа ограничивается движение транспорта по улице Руставели от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.
  • с 20 по 21 августа ограничивается движение транспорта по улице Руставели от проспекта Луначарского до Пискаревского проспекта.
  • 22 августа ограничивается движение транспорта по улице Руставели от Северного проспекта до Пискаревского проспекта.
  • 22 августа ограничивается движение транспорта по улице Руставели от Луначарского проспекта до Северного проспекта.

Невский район :

  • 20 августа закрывается движение транспорта по Большому Смоленскому проспекту, улице Ольги Берггольц, улице Ткачей, улице Крупской у улицы Седова.
  • 20 августа закрывается движение транспорта по улице Седова в направлении от улицы Пинегина к улице Седова.
  • с 21 по 25 августа ограничивается движение транспорта по улице Седова от проспекта Елизарова до улицы Дудко.

Фрунзенский район :
В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия в зоне трамвайных путей

  • с 19 по 22 августа ограничивается движение транспорта по Лиговскому проспекту (мост через Обводный канал).

Будьте внимательны на дороге. Напоминаем, все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ: http://gati-online.ru/.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-05-2023, 15:29
В Петербурге с 16 мая закроют движение транспорта по улице Пархоменко
20-07-2023, 11:48
В двух районах Петербурга с 22 июля планируется закрытие дорожного движения
14-06-2019, 12:16
Ремонт дорожного покрытия на Кушелевской дороге
28-04-2014, 08:28
На 6 улицах Петербурга ограничивают движение
16-07-2020, 14:22
В Петербурге в связи с проведением футбольного матча ограничат движение транспорта
9-01-2013, 11:07
C начала года из-за ремонтных работ перекрывается движение во многих районах Петербурга

Происшествия на дорогах

0
41
Сегодня, 12:52
В Петербурге на Гаккелевской улице в массовом ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «Хонды»
0
60
Сегодня, 09:21
На КАД водитель эвакуатора погиб въехав в прицеп грузовой "Вольво"
0
102
Вчера, 11:32
В Приомрском районе иномарка сбила 11-летнего подростка на электросамокате
0
111
Вчера, 09:12
В лобовом ДТП под Киришами пострадали восемь человек
Наверх