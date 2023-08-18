Ограничения и закрытия движения транспорта В Петербурге в связи с дорожными работами

Выборгский район :

В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей

с 19 августа по 8 сентября ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Академика Лебедева и Боткинской улицы с закрытием сквозного проезда по Боткинской улице от Большого Сампсониевского проспекта к улице Академика Лебедева.

с 19 августа по 8 сентября закрывается движение транспорта по улице Комиссара Смирнова в направлении от Лесного проспекта к Большому Сампсониевскому проспекту.

с 22 августа (08:00) по 30 августа (08:00) закрывается движение транспорта по улице Александра Матросова от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта.

с 22 августа (08:00) по 30 августа (08:00) закрывается движение транспорта по улице Александра Матросова от Лесного проспекта до улицы Харченко, включая перекресток с Парголовской улицей.

Калининский район :

19 августа ограничивается движение транспорта по улице Руставели от Гражданского проспекта до Пискаревского проспекта.

с 19 по 21 августа ограничивается движение транспорта по улице Руставели от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.

с 20 по 21 августа ограничивается движение транспорта по улице Руставели от проспекта Луначарского до Пискаревского проспекта.

22 августа ограничивается движение транспорта по улице Руставели от Северного проспекта до Пискаревского проспекта.

22 августа ограничивается движение транспорта по улице Руставели от Луначарского проспекта до Северного проспекта.

Невский район :

20 августа закрывается движение транспорта по Большому Смоленскому проспекту, улице Ольги Берггольц, улице Ткачей, улице Крупской у улицы Седова.

20 августа закрывается движение транспорта по улице Седова в направлении от улицы Пинегина к улице Седова.

с 21 по 25 августа ограничивается движение транспорта по улице Седова от проспекта Елизарова до улицы Дудко.

Фрунзенский район :

В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия в зоне трамвайных путей

с 19 по 22 августа ограничивается движение транспорта по Лиговскому проспекту (мост через Обводный канал).

Будьте внимательны на дороге. Напоминаем, все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ: http://gati-online.ru/.