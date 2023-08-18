Ограничения и закрытия движения транспорта В Петербурге в связи с дорожными работами

Выборгский район :
В связи с производством работ по ремонту трамвайных путей
- с 19 августа по 8 сентября ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Академика Лебедева и Боткинской улицы с закрытием сквозного проезда по Боткинской улице от Большого Сампсониевского проспекта к улице Академика Лебедева.
- с 19 августа по 8 сентября закрывается движение транспорта по улице Комиссара Смирнова в направлении от Лесного проспекта к Большому Сампсониевскому проспекту.
- с 22 августа (08:00) по 30 августа (08:00) закрывается движение транспорта по улице Александра Матросова от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта.
- с 22 августа (08:00) по 30 августа (08:00) закрывается движение транспорта по улице Александра Матросова от Лесного проспекта до улицы Харченко, включая перекресток с Парголовской улицей.
Калининский район :
- 19 августа ограничивается движение транспорта по улице Руставели от Гражданского проспекта до Пискаревского проспекта.
- с 19 по 21 августа ограничивается движение транспорта по улице Руставели от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.
- с 20 по 21 августа ограничивается движение транспорта по улице Руставели от проспекта Луначарского до Пискаревского проспекта.
- 22 августа ограничивается движение транспорта по улице Руставели от Северного проспекта до Пискаревского проспекта.
- 22 августа ограничивается движение транспорта по улице Руставели от Луначарского проспекта до Северного проспекта.
Невский район :
- 20 августа закрывается движение транспорта по Большому Смоленскому проспекту, улице Ольги Берггольц, улице Ткачей, улице Крупской у улицы Седова.
- 20 августа закрывается движение транспорта по улице Седова в направлении от улицы Пинегина к улице Седова.
- с 21 по 25 августа ограничивается движение транспорта по улице Седова от проспекта Елизарова до улицы Дудко.
Фрунзенский район :
В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия в зоне трамвайных путей
- с 19 по 22 августа ограничивается движение транспорта по Лиговскому проспекту (мост через Обводный канал).
Будьте внимательны на дороге. Напоминаем, все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ: http://gati-online.ru/.
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