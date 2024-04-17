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Питерец.ру » Общество » В трех районах Петербурга ограничат дорожное движение

В трех районах Петербурга ограничат дорожное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в трех районах с 19 апреля

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в трех районах с 19 апреля.
В Кировском районе

С 19 апреля по 12 мая в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Васи Алексеева и улицы Маршала Говорова.

В Красносельском районе

С 19 по 21 апреля в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей закрывается движение транспорта на перекрестке улицы Коммунаров и Полевой улицы в муниципальном округе Горелово (территория Горелово).

Объезд: Колобановская улица, Советская улица, Аннинское шоссе.

В Петроградском районе

С 19 апреля по 15 октября в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи ограничено движение транспорта по улице Лизы Чайкиной от Большой Пушкарской улицы до улицы Благоева.

С 19 апреля (08:00) по 2 мая (08:00) в связи с производством работ по текущему ремонту автомобильной дороги ограничивается движение транспорта по проспекту Медиков от набережной реки Карповки до Кантемировского моста.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Источник: Администрация Петербурга
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