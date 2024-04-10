В Петродворцовом районе закрывается движение транспорта по Старо-Гостилицкому шоссе

С 12 по 16 апреля в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей закрывается движение транспорта по Старо-Гостилицкому шоссе в городе Петергоф у пересечения с Гостилицким шоссе.

Объезд: Гостилицкое шоссе, Чичеринская улица, Ботаническая улица, Старо-Гостилицкое шоссе.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.