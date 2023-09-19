В двух районах Петербурга с 21 сентября планируются ограничения дорожного движения

В Красногвардейском районе

С 21 сентября 2023 года по 26 мая 2026 года в связи с производством работ по установке временных ограждений закрыто движение транспорта по боковому проезду Малоохтинской набережной в направлении от Большеохтинского моста к Малоохтинскому мосту.

Объезд: Комаровский мост, Новочеркасский проспект, Республиканская улица, Малоохтинская набережная.

В связи с производством работ по реконструкции светофорного объекта

с 21 сентября по 15 октября ограничивается движение транспорта на перекрестке Заневского проспекта и Гранитной улицы.

В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия по боковым проездам Пискаревского проспекта

с 21 сентября (08:00) по 23 сентября (08:00) закрывается движение транспорта по боковому проезду Пискаревского проспекта у дома 56 от улицы Руставели до Шафировского проспекта.

В Курортном районе

В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия по Левашовскому шоссе

с 21 сентября (20:00) по 22 сентября (07:00) закрывается движение транспорта по съезду с ЗСД на Левашовское шоссе в поселке Левашово.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.