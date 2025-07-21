В Петербурге в четырех районах ограничат движение транспортных средств

Государственное автономное учреждение «Дирекция по организации дорожного движения и развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» (ГАТИ) информирует о предстоящих ограничениях и полных закрытиях движения транспортных средств в различных районах города с 21 по 26 июля 2025 года, а также о более длительных ограничениях, запланированных на период с 21 июля 2025 года по 10 ноября 2028 года. Эти меры связаны с проведением масштабных ремонтных и реконструкционных работ инженерных сетей и дорожного полотна.

В Адмиралтейском районе с 23 по 26 июля, исключительно в ночное время, будет ограничено движение по 1-й Красноармейской улице в районе её пересечения с Советским переулком. Данные ограничения обусловлены необходимостью проведения работ по реконструкции инженерных коммуникаций подземной инфраструктуры. ГАТИ не уточняет точное время начала и окончания ночных ограничений, что, несомненно, создает неудобства для водителей и требует повышенного внимания к дорожной обстановке в указанном районе в ночные часы. Рекомендуется избегать проезда по 1-й Красноармейской улице в указанный период времени, если это возможно, планируя свои поездки заранее.

В Невском районе с 21 июля по 5 августа ожидаются ограничения движения на Рабфаковской улице на участке от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны. Причина – ремонт дорожного покрытия, который, судя по длительности работ, предполагает масштабный ремонт с заменой изношенных материалов. Более того, 26 июля, в течение всего дня, будет полностью закрыт для проезда 1-й Рабфаковский переулок на всем его протяжении в створе Рабфаковской улицы. Для объезда рекомендуется использовать следующие маршруты: Рабфаковская улица, Запорожская улица, улица Грибакиных и улица Бабушкина. Этот объездной путь может быть существенно длиннее обычного маршрута, что стоит учитывать при планировании поездок. Длительные ремонтные работы на Рабфаковской улице потребуют от водителей терпения и внимательности на дорогах, а также использования альтернативных маршрутов для минимизации задержек.

В Петродворцовом районе, а именно в городе Петергоф, с 23 по 26 июля будет полностью перекрыто движение по Никольской улице на участке от улицы Аврова до Зверинской улицы. Причиной является ремонт дорожного покрытия, требующий полного закрытия для обеспечения безопасности дорожных работ. Для объезда предлагается использовать следующий маршрут: Царицынская улица, Константиновская улица, Михайловская улица, улица Бородачёва, улица Аврова, Санкт-Петербургский проспект, Зверинская улица и площадь Аврова. Этот достаточно сложный объездной путь значительно увеличивает время в пути, поэтому автомобилистам рекомендуется тщательно изучить карту и выбрать оптимальный вариант маршрута, учитывая текущую дорожную обстановку.

В Приморском районе с 21 по 22 июля 2025 года будет ограничено движение по Новой улице от Славянской улицы до дома 19 корпус 13. Ограничения связаны с переустройством инженерных сетей. Однако, более существенные изменения ожидают водителей с 21 июля 2025 года по 10 ноября 2028 года. В этот период будет полностью закрыто движение по Новой улице от Южной улицы до дома 19 корпус 13, включая все прилегающие перекрестки. Для обеспечения проезда будет организована временная дорога, а в качестве объезда предлагается использовать улицу Красных Партизан и Новую улицу (вероятно, речь идет о другом участке Новой улицы). Запланированный на три года ремонт – это масштабный проект, который внесет значительные изменения в транспортную схему района, поэтому водителям крайне важно заранее планировать маршруты, учитывая длительные и значительные ограничения движения.

ГАТИ настоятельно рекомендует всем водителям учитывать информацию о планируемых ограничениях и закрытиях движения, тщательно планировать свои маршруты, и использовать навигационные системы для поиска альтернативных путей объезда. Несвоевременное планирование поездки может привести к серьезным задержкам и дополнительным неудобствам. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с необходимыми работами по улучшению дорожной инфраструктуры Санкт-Петербурга.