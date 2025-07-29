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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы предпочитают сон обеду: необычная статистика

Петербуржцы предпочитают сон обеду: необычная статистика

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Исследование показало, что некоторые жители Санкт-Петербурга используют обеденный перерыв для сна

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно последним данным, небольшая часть петербуржцев предпочитает использовать обеденное время для отдыха, а именно – для сна. Эта тенденция, выявленная в ходе недавнего исследования, касается людей, чьи привычки были зафиксированы в течение определенного периода наблюдения.

Оказалось, что примерно 5% петербуржцев вместо традиционного приема пищи, выбирают кратковременный сон, чтобы восстановить силы и повысить работоспособность во второй половине дня. Этот необычный подход к использованию обеденного перерыва вызывает интерес и поднимает вопросы о приоритетах и потребностях современного человека в условиях напряженного городского ритма жизни.

Выявленная тенденция подчеркивает индивидуальные особенности и разнообразные стратегии, которые люди применяют для поддержания своей энергии и продуктивности в повседневной жизни. Выбор в пользу сна вместо обеда может быть связан с различными факторами, включая личные предпочтения, режим работы и общую усталость.

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