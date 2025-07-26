Загрязнение реки Мурзинки: виноваты промышленные отходы?

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге зафиксирован факт загрязнения реки Мурзинки. Согласно информации, причиной экологического инцидента стал сброс промышленных отходов одним из предприятий, расположенных недалеко от водного объекта.

Данный случай вызвал обеспокоенность среди местных жителей и экологов. Специалисты выражают опасения относительно возможного негативного воздействия загрязнения на экосистему реки, а также на здоровье людей, использующих воду из Мурзинки для хозяйственных нужд.

В настоящее время проводятся проверки и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Представители природоохранных ведомств выясняют, какое именно предприятие причастно к загрязнению и какие меры будут приняты для ликвидации последствий инцидента. Общественность ожидает оперативного реагирования властей и наказания виновных в загрязнении реки Мурзинки.