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Питерец.ру » Общество » Загрязнение реки Мурзинки: виноваты промышленные отходы?

Загрязнение реки Мурзинки: виноваты промышленные отходы?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gov.spb.ru
Река Мурзинка, по сообщениям, подверглась загрязнению из-за сброса отходов с одного из местных предприятий

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге зафиксирован факт загрязнения реки Мурзинки. Согласно информации, причиной экологического инцидента стал сброс промышленных отходов одним из предприятий, расположенных недалеко от водного объекта.

Данный случай вызвал обеспокоенность среди местных жителей и экологов. Специалисты выражают опасения относительно возможного негативного воздействия загрязнения на экосистему реки, а также на здоровье людей, использующих воду из Мурзинки для хозяйственных нужд.

В настоящее время проводятся проверки и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Представители природоохранных ведомств выясняют, какое именно предприятие причастно к загрязнению и какие меры будут приняты для ликвидации последствий инцидента. Общественность ожидает оперативного реагирования властей и наказания виновных в загрязнении реки Мурзинки.

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