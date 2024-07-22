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Питерец.ру » Общество » Акваторию реки Ждановки очистили от отходов после прокурорской проверки

Акваторию реки Ждановки очистили от отходов после прокурорской проверки

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Опубликовал: Вадик Котов
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После проверки прокуратуры акваторию реки Ждановки очистили от отходов

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку исполнения водного законодательства. К проведению проверки привлечены специалисты Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности г. Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте и СПб ГКУ «АВТ».
В ходе осмотра акватории реки Ждановки, на плавучих объектах, находящихся в собственности ООО «Город на воде», обнаружено несанкционированное размещение отходов производства и потребления, канистр с топливом и емкостей с моторными маслами.
При неблагоприятных погодных условиях выявленные нарушения могут повлечь попадание отходов, топлива и моторного масла в реку.
Природоохранный прокурор г. Санкт-Петербурга внес представление в адрес генерального директора организации. В настоящее время организацией приняты меры по вывозу отходов.

Источник: Прокуратура СПб
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