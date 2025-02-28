ента новостей

10:13
В школах Петербурга собираются увеличить стоимость питания
09:37
Заряжать электромобили можно будет прямо дома?
09:04
В Петербурге могут ввести курсы по безопасному использованию электросамокатов
08:44
Апатия: как распознать и что с ней делать
08:21
Загрязнения в Буграх и Юкках: власти региона подтвердили проблему
01:54
После ничьей с Бат Монгонтуул российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей турнира в Монако
01:27
«Футбольный» счёт в противостоянии СКА и московского «Динамо»: единственную шайбу за весь матч забросил динамовский канадец Комтуа
17:10
В Петербурге стартуют Всероссийские соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы»
13:09
Упадет ли доллар до 70 рублей?
12:55
В СПб нашли поддельную молочку
11:52
Российские суды за три года оштрафовали Telegram более чем на 63 млн руб
11:49
Выставка Юлии Косцовой «Сад моих сновидений»
11:44
Борьбу за живучесть отработали петербургские росгвардейцы в Североморске
11:42
В Петербурге увековечили память Героя Советского Союза Михаила Ашика
11:13
В Петербурге поймали дуэт криминальных курьеров из Новосибирска
10:45
На улице Решетникова троллейбус сбил 8-летнего мальчика
10:42
В Курортном районе задержали жителя Коми, перевозившего в «каршеринге» наркотики
10:08
В Петербурге врачи активно работают над укреплением связей с высшими учебными заведениями и колледжами
09:50
Женские консультации и роддома в СПб будут реорганизованы
01:13
В 8-м туре шахматного турнира в Монако Александра Горячкина победила, а Екатерина Лагно сыграла вничью
00:50
После победы над «Норильском» петербургское хоккейное «Динамо» выиграло и матч у «Барса» и продолжает лидировать в ВХЛ
17:49
Пенсия мечты: какой доход считают достаточным петербуржцы?
17:29
В СПб внедрили уникальную систему работы с грузами
16:16
Мультимедийная выставка «Делориан»
14:01
В Ломоносове поймали подозреваемого в убийстве женщины на 2-й Комсомольской улице
12:42
В школе Красногвардейского района открыли парту Героя СВО и Сад героев, посвящённый защитникам Отечества
12:08
В Петербурге увеличилось количество аптек
12:08
Есть опасность остаться с малой пенсией
09:27
В Петергофе иномарка сбила 8-летнего мальчика
09:24
В Приморском районе лже-сотрудница пенсионного фонда обокрала пенсионерку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Загрязнения в Буграх и Юкках: власти региона подтвердили проблему

Загрязнения в Буграх и Юкках: власти региона подтвердили проблему

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Буграх и Юкках обнаружено загрязнение неизвестными химическими веществами – власти региона подтвердили проблему и начали расследование

«Питерец.ру» сообщает, что власти Ленобласти подтвердили наличие загрязнений в Буграх и Юкках. Эта информация вызвала обеспокоенность среди местных жителей, которые требуют принятия мер для решения проблемы.

По предварительным данным, причиной загрязнения могла стать утечка химических веществ. Местные власти уже начали расследование, чтобы установить виновника происшествия и оценить масштабы ущерба, нанесенного окружающей среде.

Специалисты отмечают, что последствия загрязнения могут быть серьезными. Химические вещества способны попасть в почву, воду и воздух, что приведет к ухудшению экологической ситуации. Кроме того, это может негативно сказаться на здоровье людей, проживающих в Буграх и Юкхах.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-04-2016, 08:49
Проблема загрязнения окружающей среды
25-05-2016, 08:26
Проблема Тосны
10-10-2022, 17:15
В парламенте создана рабочая группа по проблеме загрязнения воздуха в Петербурге
19-11-2024, 09:56
В Буграх пироманы сожгли три автомобиля
24-03-2021, 13:53
В Ленобласти хотят построить этнопарк
1-06-2024, 13:15
В Буграх в квартире молодой пары обнаружили склад запрещенных веществ

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:45
На улице Решетникова троллейбус сбил 8-летнего мальчика
26-02-2025, 09:27
В Петергофе иномарка сбила 8-летнего мальчика
25-02-2025, 11:05
На улице Шотмана иномарка сбила 13-летнюю девочку
25-02-2025, 10:20
В Кудрово произошло массовое ДТП с участием автомобиля скорой помощи
Наверх