Прокуратура изучит Войтоловку

«Питерец.ру» сообщает, что прокуратура Ленинградской области инициировала проверку состояния реки Войтоловка. Специалисты изучат экологические показатели и условия, в которых находится водоем.

Проверка связана с жалобами местных жителей на ухудшение состояния реки. Люди обратили внимание на неприятный запах у водоема, белую пену и вялую рыбу, находящуюся у поверхности реки.

Проверка будут иметь важное значение для принятия мер по улучшению состояния реки и сохранению ее экосистемы. Ход проверки и ее результаты будут находиться под пристальным вниманием общественности и местных властей. Прокуратура Ленобласти приступила к работе. Специалисты оценят экологические показатели реки Войтоловка.