Петербург в топе регионов РФ по любви к BMW

«Питерец.ру» сообщает, что Санкт-Петербург оказался в числе субъектов Российской Федерации, жители которых часто делают выбор в пользу автомобилей немецкого концерна BMW, в частности, модели 5-й серии. Согласно последним исследованиям автомобильного рынка, Петербург занимает одну из ведущих позиций по количеству зарегистрированных автомобилей этой марки на душу населения.

Аналитики связывают такую популярность BMW в Петербурге с несколькими факторами. Во-первых, высокий уровень жизни в городе позволяет многим жителям приобретать автомобили премиум-класса. Во-вторых, имидж BMW как символа успеха и престижа привлекает определенную категорию потребителей.

Стоит отметить, что BMW является не единственным популярным брендом в Петербурге. Жители города также активно приобретают автомобили других марок. Однако именно BMW занимает особое место в сердцах петербуржцев, что подтверждается статистикой продаж и опросами автовладельцев.