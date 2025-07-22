Родители против оценок по физкультуре и музыке

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге каждый второй родитель выражает недовольство новыми методами оценки знаний детей по физкультуре и музыке. Вопросы вызывают форматы и критерии оценивания, которые, по мнению многих взрослых, не соответствуют образовательным стандартам и не отражают реальный уровень подготовки учеников.

Родители считают, что новые подходы могут негативно сказаться на мотивации детей к изучению этих предметов. Они выступают за возвращение традиционных методов оценки, которые, по их мнению, более адекватно отражают знания школьников.

Некоторые родители обращаются к администрации школ и образовательным ведомствам с просьбой пересмотреть подходы к оценке. Они считают, что важно найти баланс между инновациями и сохранением качества образования. Образовательные учреждения и власти города пока не комментировали эту ситуацию.