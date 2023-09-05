После обращения Народного фронта власти Петербурга обезопасили путь в школу № 304

Детей, начавших новый учебный год в школе № 304 «Центр подготовки кадет», ждал сюрприз. После обращения Народного фронта в Санкт-Петербурге к руководству этого учебного заведения, а также к главе администрации Центрального района города с требованием обеспечить безопасный проход для детей к зданию от Транспортного переулка, это было сделано к 1 сентября.

Ранее в региональный исполком Народного фронта обратились родители учащихся этой школы, расположенной на улице Черняховского, дом 30, литера А. По их словам, путь детей к учебному заведению был сопряжен с риском для жизни и здоровья, так как пролегал по проезду без тротуара между двумя торговыми центрами.

По нему в утренние и дневные часы, когда дети шли на уроки и с занятий, активно ездили «Газели», следующие на разгрузку к заднему двору торгового центра «Платформа», и парковались машины.

«Теперь родители, отпуская детей в школу, могут быть спокойны. Ко Дню знаний ученики получили подарок: у школы появилась желтая пешеходная дорожка, огороженная специальными столбиками, чтоб машины не заезжали, а также дорожная разметка, что заставит автомобилистов внимательнее относиться к маленьким пешеходам», – отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова.