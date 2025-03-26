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Питерец.ру » Экономика » Какие профессии родители видят перспективными?

Какие профессии родители видят перспективными?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Что думают родители о будущих профессиях своих детей: приводим данные опроса

«Питерец.ру» сообщает, что родители СПб высказались по поводу перспективных профессий для своих детей. Оказалось, большинство взрослых желают, чтобы их сыновья и дочери стали айтишниками, медиками или архитекторами. Эти направления считаются стабильными, позволяют надеяться на хороший доход и успех в будущем.

Что касается профессий блогера и водителя, то они доверия не вызывают, поскольку воспринимаются менее надежными. К этой же группе относятся и промоутеры. Родители не хотят, чтобы их дети работали в данных сферах.

Предпочтения взрослых отражают текущие тенденции рынка труда, где высокие технологии и медицина занимают лидирующие позиции. Многие уверены, что будущее – за цифровыми технологиями и здравоохранением. Логично, что родители готовы вкладывать в обучение своих детей, если те намерены получать такие специальности.

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