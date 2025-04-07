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Питерец.ру » Общество » В двух районах Петербурга с 7 и 9 апреля ограничат дорожное движение

В двух районах Петербурга с 7 и 9 апреля ограничат дорожное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 7 и 9 апреля

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 7 и 9 апреля.

В Выборгском районе:

Из-за модернизации канализационной системы, с 7 апреля по 10 июня будет частично перекрыто движение по Тихорецкому проспекту, на участке от Северного до Светлановского. Имейте в виду, если собираетесь там ехать.

В Колпинском районе:

С 9 по 12 апреля, но только ночью (с часу ночи до пяти утра), улица Труда в Колпино будет закрыта для проезда. Это связано с прокладкой каких-то коммуникаций, участок перекрытия – от Привокзальной площади до Банковского переулка.

Как объехать: можно воспользоваться Банковским переулком, потом выехать на набережную Комсомольского канала, далее на Октябрьскую улицу и, наконец, на Привокзальную площадь.

Городская администрация советует учитывать эти ограничения при планировании поездок, чтобы не попасть впросак из-за дорожных работ. Кстати, всю информацию о перекрытиях, связанных с ремонтом и строительством, можно найти на карте на сайте ГАТИ.

Источник: Администрация Петербурга
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