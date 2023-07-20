В двух районах Петербурга с 22 июля планируется закрытие дорожного движения

В Выборгском районе с 22 по 23 июля в связи с производством работ по реконструкции теплосети закрывается движение транспорта по Поэтическому бульвару у улицы Есенина.

Объезд: проспект Луначарского, проспект Художников, улица Есенина.

В Петродворцовом районе с 22 июля по 4 августа в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия закрывается движение транспорта по улице Путешественника Козлова в городе Петергофе от улицы Братьев Горкушенко до улицы Дашкевича.

Объезд: Эрлеровский бульвар, улица Дашкевича, Озерковая улица, улица Братьев Горкушенко.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.