«Единая Россия» запускает акцию «Собери ребёнка в школу»

Единая Россия запускает масштабную благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу», направленную на оказание адресной помощи детям из нуждающихся семей в подготовке к новому учебного году. Эта всероссийская инициатива призвана поддержать самых уязвимых категорий детей, обеспечив им необходимые школьные принадлежности и создав благоприятные условия для начала учебного процесса. Акцент делается на детях участников специальной военной операции (СВО), детях-инвалидах, детях из многодетных и малообеспеченных семей, а также детях, проживающих в новых регионах России. Программа помощи охватывает широкий спектр потребностей, стремясь обеспечить всестороннюю поддержку юных граждан.

Заявки на участие в акции принимаются до 1 сентября. Подать заявку можно как через официальный сайт партии «Единая Россия», так и обратившись в региональные исполкомы и общественные приёмные партии. Эта доступность делает участие в программе максимально удобным для всех нуждающихся семей, независимо от их местоположения и уровня технической оснащенности. Процесс подачи заявки максимально упрощен, чтобы не создавать лишних бюрократических барьеров для получения необходимой помощи.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул особую важность данной акции, отметив, что помощь малообеспеченным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и многодетным семьям, особенно в преддверии учебного года, крайне необходима. Он напомнил о масштабе прошлогодней поддержки: порядка 287 тысяч школьников по всей стране получили помощь в подготовке к Дню знаний благодаря активному участию депутатов, предпринимателей и простых граждан. В этом году партия планирует продолжить и расширить эту благотворительную деятельность. В регионах будут организованы специальные пункты сбора необходимых вещей: школьные принадлежности, канцелярские товары, школьная форма, рюкзаки, спортивный инвентарь и многое другое. Особое внимание будет уделено детям участников СВО и детям, проживающим в новых регионах России, которым необходима дополнительная поддержка в адаптации к новым условиям жизни.

Параллельно с акцией «Собери ребёнка в школу», партия проводит проверку готовности школ к началу учебного года. Координатор партпроекта «Новая школа», заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алёна Аршинова, сообщила о масштабном участии родителей в программе «Родительская приёмка». Около 15-16 тысяч родителей принимают активное участие в оценке качества проведенных ремонтных работ в школах, состояния школьных столовых, территорий и спортивных площадок. Депутаты партии встречаются с родительскими комитетами и учителями, чтобы оказать необходимую помощь в подготовке учебных заведений к новому учебному году. Такой комплексный подход гарантирует не только снабжение детей необходимыми принадлежностями, но и создание комфортных и безопасных условий для обучения.

Город Санкт-Петербург также присоединяется к всероссийской акции «Собери ребёнка в школу», демонстрируя солидарность и активное участие в этой важной социальной инициативе. Это подтверждает широкую поддержку акции со стороны регионов страны, демонстрируя единство в стремлении создать благоприятные условия для обучения всех детей, вне зависимости от их социального статуса и места жительства. Акция не ограничивается лишь предоставлением материальной помощи; она способствует укреплению социальных связей, вовлекая в процесс помощи большое количество людей, что формирует чувство социальной ответственности и солидарности. Это важный аспект программы, выходящий за рамки простого сбора и распределения школьных принадлежностей. В целом, акция «Собери ребёнка в школу» – это яркий пример эффективной работы партии «Единая Россия» по решению социальных задач, демонстрирующий реальную заботу о детях и будущем страны. Комплексный подход, объединяющий материальную помощь, контроль качества образования и вовлечение родительского сообщества, делает эту инициативу по-настоящему эффективной и социально значимой.