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Питерец.ру » Общество » Начнут принимать первоклассников

Начнут принимать первоклассников

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
С завтрашнего дня начнется прием в школу

«Питерец.ру» сообщает, что с 1 апреля в Петербурге открывается запись в школу. Учебные заведения города готовы принять новых первоклассников. Родители могут подать соответствующие заявления в МФЦ или на сайте «Госуслуг».

При этом прием документов будет осуществляться в два этапа. Сначала записать своего ребенка в школу смогут родители, чьи дети живут по месту фактической регистрации. Прием таких заявлений будет осуществляться с 1 апреля по 30 июня.

Далее начнется второй этап, который продлится с 6 июля до конца августа. В этот период родители могут записать детей в школу другого района. Именно по такой схеме будет происходить набор учащихся.

По данным городского образовательного комитета, в школы Петербурга придут около 70 тыс. первоклассников. Это привычная картина для Северной столицы.

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