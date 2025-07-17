Уменьшилась этажность новостроек

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге за последние 5 лет средняя этажность новостроек уменьшилась на три этажа. Эксперты отмечают, что это изменение может быть связано с различными факторами, включая изменение предпочтений потребителей и корректировку градостроительной политики города.

Ранее более высокие здания были востребованы на рынке, однако сейчас наблюдается тенденция к уменьшению этажности новостроек. Это может быть обусловлено как изменением спроса со стороны покупателей и стремлением застройщиков адаптировать проекты к местным условиям и требованиям.

Снижение этажности новостроек может иметь различные последствия для рынка недвижимости и городской среды. С одной стороны, сделать жилье более доступным для определённых групп покупателей. С другой — изменить архитектурный облик города и повлиять на его визуальное восприятие и функциональность.