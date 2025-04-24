Что с ценами и предложением в новостройках СПб?

«Питерец.ру» сообщает, что в трех районах СПб наблюдается наибольший объем новостроек, которые были введены в эксплуатацию и выставлены на продажу в первом квартале текущего года. По имеющимся данным, в лидерах здесь оказались Невский, Выборгский и Пушкинский р-ны, на их долю приходится 26%, 16% и 14% объема предложения.

Средняя стоимость кв. метра жилой недвижимости в новостройках СПб по итогам первого квартала выросла на 4% по сравнению с предыдущим периодом и составила 307 тыс. руб. Эксперты связывают это с увеличением затрат застройщиков на проектное финансирование и выплатой комиссий банкам по льготным ипотечным программам.

Всего за январь-март в городе было запущено 12 новых ЖК и комплексов с апартаментами, а также выставлено на продажу 406 тыс. кв. м. жилой недвижимости, что на 7% больше, чем в четвертом квартале 2021 года.

Однако, учитывая рекомендации Минстроя и ЖКХ РФ, средняя площадь квартир и апартаментов уменьшилась на 0,8 кв. метра за 3 месяца и составила 44,7 кв. м., в том числе 46,8 квадратных метра для квартир и 34 кв. м. для апартаментов.