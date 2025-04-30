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Питерец.ру » Общество » Военные интересуются жильем в области

Военные интересуются жильем в области

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Среди участников СВО и их близких растет спрос на недвижимость в ЛО

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти наблюдается рост спроса на первичное жилье среди военных и контрактников. Доля таких покупателей на рынке новостроек ЛО доходит до 10%. Участники специальной военной операции и члены их семей стали новой и значимой группой покупателей жилья в регионе.
Известно, что в основном сделки по приобретению жилья в Ленобласти заключают жены участников СВО, действующих от их имени. Примечательно, что интерес к покупке квартир со стороны участников СВО стал стабильным.

Недвижимость в Ленобласти становится привлекательной для собственного проживания и инвестиций. Такие квартиры приобретаются для детей или спокойного отдыха в пенсионном возрасте.

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