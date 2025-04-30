Военные интересуются жильем в области

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти наблюдается рост спроса на первичное жилье среди военных и контрактников. Доля таких покупателей на рынке новостроек ЛО доходит до 10%. Участники специальной военной операции и члены их семей стали новой и значимой группой покупателей жилья в регионе.

Известно, что в основном сделки по приобретению жилья в Ленобласти заключают жены участников СВО, действующих от их имени. Примечательно, что интерес к покупке квартир со стороны участников СВО стал стабильным.

Недвижимость в Ленобласти становится привлекательной для собственного проживания и инвестиций. Такие квартиры приобретаются для детей или спокойного отдыха в пенсионном возрасте.