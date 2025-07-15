В Петербурге депутаты ЗакС почтили память первого командира Ленинградского полка

На Смоленском православном кладбище царила атмосфера скорби и памяти. Два года назад здесь, у скромной могилы, покинул этот мир полковник Евгений Александрович Вашунин, первый командир 1486-го гвардейского мотострелкового полка, более известного как Ленинградский полк. Памятные мероприятия, посвященные его памяти, собрали множество людей, чьи жизни были так или иначе связаны с этим мужественным офицером. Среди присутствующих были видные представители власти: депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Валерий Гарнец, а также заместитель командира полка Сергей Булах. Их присутствие подчеркивало значимость потери и уважение к памяти погибшего полковника.

Траурная панихида проходила в атмосфере глубокого почтения. Службу отслужил отец Артемий Наумов, настоятель Орденского Андреевского Собора и одновременно полковой священник. Его слова, обращенные к собравшимся, пропитаны были скорбью и одновременно — глубоким уважением к жизни и подвигу Евгения Вашунина. Отец Артемий, несомненно, знал полковника лично, и его тон был полон искренности и боли от невосполнимой утраты. Воздух был насыщен ароматом ладана, а тишина, нарушаемая лишь шепотом молитв, подчеркивала важность этого момента.

Выступление депутата Константина Чебыкина особенно тронуло присутствующих. Он подчеркнул исключительную роль полковника Вашунина в формировании Ленинградского полка. В то время, когда полк только создавался, Евгений Александрович был единственным кадровым военным среди множества мобилизованных бойцов. Именно он, опытный и мудрый командир, стал той опорой, на которую могли опереться новобранцы, часто не имеющие достаточного боевого опыта. Чебыкин отметил, что полковник Вашунин стал примером для подражания для многих молодых солдат и офицеров, его жизнь и мужество стали настоящим уроком патриотизма и преданности долгу. Его слова были полны глубокой скорби, но одновременно и гордости за такого командира.

Память о Евгении Вашунине, по словам депутата, хранится в сердцах каждого военнослужащего Ленинградского полка. Его имя стало символом мужества и самоотверженности. Гибель полковника Вашунина произошла в результате героических действий в зоне спецоперации. 14 июля 2023 года, рискуя собственной жизнью, он принял решение оказать помощь отряду "Шторм", попавшему в окружение украинских боевиков. Вместе с группой поддержки, он отправился на помощь окруженным товарищам, совершив поистине бесстрашный поступок. Их движение было замечено противником, и начался ожесточенный бой. В ходе этого боя полковник Вашунин был отбит от своих бойцов и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Он сражался до последнего, проявив невероятное мужество и самоотверженность.

Депутат Чебыкин подчеркнул и личные качества полковника. Он вспоминал его как спокойного, собранного, предельно честного человека, решительного и бесстрашного в действиях. Эти качества полностью соответствовали его героическому подвигу. Каждый, кто знал Евгения Александровича, отмечал его искреннюю любовь к Родине, его готовность пожертвовать собой во имя выполнения долга. Его гибель стала невосполнимой утратой, но его имя будет навсегда вписано в историю Ленинградского полка и в сердца тех, кто его знал и кто знаком с его подвигом. Память о настоящем герое будет жить вечно. Этот день стал днем скорби, но в то же время и днем памяти о человеке, который отдал свою жизнь за Родину.