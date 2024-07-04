В Воскресенском храме состоялась передача строительных инструментов, собранных прихожанами для бойцов Ленинградского полка

В Воскресенском храме на Васильевском острове состоялась передача строительных инструментов, собранных прихожанами для бойцов Ленинградского полка. Это часть гуманитарного груза, который будет отправлен на передовую в конце этой недели.
В эти дни формируется уже 30-й гуманитарный конвой, который отправится в расположение Ленинградского полка по инициативе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Его будут сопровождать депутаты Константин Чебыкин, Алексей Цивилёв и Юрий Гладунов. Всего же с начала специальной военной операцией депутаты и сотрудники петербургского парламента отправили на передовую 35 партий гуманитарного груза.
Кроме строительных инструментов в составе гуманитарного груза на передовую отправят тепловизоры, специальные средства связи и радиоэлектронной борьбы, а также разработанные военнослужащими специфические изделия, которые способствуют расширению применения одного из видов вооружения. Все позиции были собраны согласно заявке, поступившей от командира Ленинградского полка. Кроме того, к бойцам оправятся письма от школьников Василеостровского района.