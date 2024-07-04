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Питерец.ру » Общество » В Воскресенском храме состоялась передача строительных инструментов, собранных прихожанами для бойцов Ленинградского полка

В Воскресенском храме состоялась передача строительных инструментов, собранных прихожанами для бойцов Ленинградского полка

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Воскресенском храме на Васильевском острове состоялась передача строительных инструментов, собранных прихожанами для бойцов Ленинградского полка

В Воскресенском храме на Васильевском острове состоялась передача строительных инструментов, собранных прихожанами для бойцов Ленинградского полка. Это часть гуманитарного груза, который будет отправлен на передовую в конце этой недели.

– Мы стараемся быть полезными в наших трудах. Поэтому спросили, что именно нужно, и получили список необходимых инструментов. Собирали всем василеостровским благочинием, все православные храмы на Васильевском острове сначала собирали средства, на которые потом были приобретены бензопилы, электроинструменты, отвёртки и прочее, – отметил настоятель церквей на Смоленском кладбище протоиерей Евгений Шогенов.

В эти дни формируется уже 30-й гуманитарный конвой, который отправится в расположение Ленинградского полка по инициативе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Его будут сопровождать депутаты Константин Чебыкин, Алексей Цивилёв и Юрий Гладунов. Всего же с начала специальной военной операцией депутаты и сотрудники петербургского парламента отправили на передовую 35 партий гуманитарного груза.

– Стало уже доброй традицией, что нужды ребят Ленинградского полка мы распределяем между участниками нашей большой команды петербуржцев, которые помогают военнослужащим на передовой. Благочиние передало всё, что необходимо для обустройства жилищ, территории, создания разных фортификационных сооружений, – отметил Константин Чебыкин

Кроме строительных инструментов в составе гуманитарного груза на передовую отправят тепловизоры, специальные средства связи и радиоэлектронной борьбы, а также разработанные военнослужащими специфические изделия, которые способствуют расширению применения одного из видов вооружения. Все позиции были собраны согласно заявке, поступившей от командира Ленинградского полка. Кроме того, к бойцам оправятся письма от школьников Василеостровского района.

Источник: ЗАКС
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