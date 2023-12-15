Картина «Путь Ленинградского полка» пополнила музейную коллекцию Мариинского дворца

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга - Константин Чебыкин, Юрий Гладунов, Анастасия Мельникова и Александр Ходосок - совершили значимый жест, передавая музею парламента произведение искусства под названием "Путь Ленинградского полка". Эта картина была создана одним из военнослужащих инженерно-сапёрной роты, которая является частью Северо-Западного военного округа (СЗВО).

Во время посещения места дислокации полка в начале декабря, депутатам было вручено это полотно, которое теперь будет представлено в экспозиции, посвященной СВО.

Константин Чебыкин отметил, что они взяли на себя шефство над несколькими боевыми подразделениями в зоне СВО, особенно близким из которых является Ленинградский полк.

Депутаты неоднократно встречались с бойцами и оказывали им помощь в трудных условиях военной службы. Во время последней командировки военнослужащий передал им эту ценную картину, созданную на передовой в условиях, совершенно не располагающих к творчеству. Именно поэтому ее ценность еще больше.

Константин Чебыкин выразил уверенность в том, что она станет прекрасным украшением экспозиции, посвященной специальной военной операции, которую вскоре планируется открыть в Мариинском дворце. Напомним, что в ходе посещения Ленинградского полка в декабре депутаты передали формированию очередной груз шефской помощи, включающий в себя теплую одежду, элементы обмундирования, а также предметы бытового и военного назначения. Они также приняли участие в церемонии вручения бойцам наград от Законодательного Собрания и государственных знаков отличия, включая боевые ордена и медали. Этот жест депутатов является важным символом поддержки и признания вклада военнослужащих, которые смело защищают нашу страну. Он также подчеркивает важность искусства и его способность объединять людей вокруг общих ценностей. Экспозиция в Мариинском дворце станет не только памятником героизму и службе военных, но и свидетельством солидарности и уважения со стороны общества.