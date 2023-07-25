Председатель ЗаКСа Александр Бельский выразил соболезнования всвязи с гибелью полковника Евгения Вашунина, командовавшего «Ленинградским полком»

«Питерец.ру» увидел на сайте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга новость о том, что спикер городского парламента Александр Бельский (фракция «Единая Россия») соболезнует по поводу гибели полковника Евгения Вашунина.

Бельский охарактеризовал командира «Ленинградского полка» Вашунина как достойного гражданина и талантливого военачальника. По словам политика, погибший военнослужащий преданно служил Родине, а его смерть на поле боя – невосполнимая утрата.

Согласно официальному сообщению на сайте ЗаКСа, Вашунин пытался помочь окружённому отряду «Шторм», но «был отсечён от однополчан и серьёзно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты».

Погибший полковник представлен к званию Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные им при исполнении воинского долга. СМИ вспомнили, что весной Вашунин присутствовал на пленарном заседании ЗаКСа, где вручил нарукавный шеврон «Ленинградского полка» губернатору Александру Беглову.

Звание Героя России присваивается Президентом РФ, с 1992 года. Первыми Героями России 11 апреля 1992 года стали космонавт Сергей Крикалёв и награждённый посмертно военный лётчик Суламбек Осканов.