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Питерец.ру » Общество » В Петербурге наградили меценатов, поддерживающих бойцов СВО и жителей новых регионов

В Петербурге наградили меценатов, поддерживающих бойцов СВО и жителей новых регионов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Вручены награды меценатам, поддерживающим бойцов СВО и жителей новых регионов

В рамках заседания комиссии по вопросам правопорядка и законности состоялась церемония награждения участников специальной военной операции и меценатов, поддерживающих военнослужащих и жителей новых регионов. Почётные грамоты и Благодарности Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга были вручены представителям Вооруженных сил РФ, МВД, организаций и бизнес-структур – всего более 20 петербуржцам.

 – Если мы говорим о Мариуполе, о всех новых регионах, то там живут люди, уже отстоявшие ценности, за которые мы сейчас сражаемся. Нам есть чему у них поучиться. Ребята, находящиеся на передовой, ценой своей жизни отстаивают интересы России. Наш долг помнить и заботиться о них – солдатах, семьях военнослужащих, жителях Мариуполя и других территорий. Огромное спасибо за вашу поддержку, за отзывчивость, – обратился к награждаемым спикер петербургского парламента Александр Бельский.

 Руководитель комиссии Константин Чебыкин отметил, что депутаты ЗС СПб регулярно посещают петербургских бойцов в зоне СВО, встречаются с жителями Мариуполя, доставляют гуманитарные грузы.

 – С осени прошлого года 21 депутат побывал в зоне СВО, в Мариуполе, некоторые неоднократно. Сегодня для нас главная задача – поддержать наших бойцов. Это дело чести, дело нашего Отечества. И, конечно, помнить тех, кто не вернулся с полей сражений, поддержать их близких и делать всё, чтобы победить, – сказал Константин Чебыкин.

 Участники мероприятия минутой молчания почтили память павших солдат и офицеров, в том числе командира Ленинградского полка Евгения Вашунина, который погиб в бою, до конца исполнив свой долг.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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