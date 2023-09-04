В Петербурге наградили меценатов, поддерживающих бойцов СВО и жителей новых регионов

В рамках заседания комиссии по вопросам правопорядка и законности состоялась церемония награждения участников специальной военной операции и меценатов, поддерживающих военнослужащих и жителей новых регионов. Почётные грамоты и Благодарности Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга были вручены представителям Вооруженных сил РФ, МВД, организаций и бизнес-структур – всего более 20 петербуржцам.
Руководитель комиссии Константин Чебыкин отметил, что депутаты ЗС СПб регулярно посещают петербургских бойцов в зоне СВО, встречаются с жителями Мариуполя, доставляют гуманитарные грузы.
Участники мероприятия минутой молчания почтили память павших солдат и офицеров, в том числе командира Ленинградского полка Евгения Вашунина, который погиб в бою, до конца исполнив свой долг.
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