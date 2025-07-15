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Питерец.ру » Общество » В июне изменились покупательские предпочтения

В июне изменились покупательские предпочтения

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Жители Петербурга удивили своими новыми предпочтениями: закупали носки и флисовые кофты

«Питерец.ру» отмечает, что в июне жители Санкт-Петербурга обратили на себя внимание необычным выбором товаров. Вместо привычных купальников и мороженого горожане активно скупали носки и флисовые кофты.

Это объясняется холодной погодой, которая стояла в Северной столице в прошлом месяце. Некоторые аналитики предполагают, что изменение покупательского поведения обусловлено желанием горожан подготовиться к похолоданию. Логично, что в таких условиях представители торговых сетей отметили увеличение продаж теплой одежды и аксессуаров.

Этот тренд пока обусловлен неожиданно холодной погодой. Однако в июле все должно вернуться на круги своя. Специалисты продолжают наблюдать за ситуацией и анализировать покупательские предпочтения петербуржцев.

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