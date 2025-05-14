В Петербурге собираются построить 10 новых станций метро

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представляя ежегодный отчет о деятельности Правительства перед депутатами Законодательного Собрания в 2024 году, подробно остановился на амбициозных планах развития городской подземки. Он подчеркнул, что удалось преодолеть сложные кризисные явления в отрасли и приступить к масштабному строительству новых станций и линий метрополитена. Это стало возможным благодаря комплексу мер, предпринятых правительством города, включающих в себя как оптимизацию бюджетных расходов, так и привлечение инвестиций из различных источников, в том числе федерального бюджета. Беглов особо отметил важность сотрудничества с отечественными производителями, что позволило существенно ускорить темпы строительства.

К 2030 году, согласно озвученному плану, в Санкт-Петербурге планируется открытие десяти новых станций метрополитена. Этот масштабный проект призван решить проблему перегруженности существующей сети и улучшить транспортную доступность отдаленных районов города. Уже достигнуты значительные успехи: совсем недавно состоялось открытие станции «Горный институт», что стало важным этапом в реализации программы развития метро. В ближайшей перспективе, до конца 2025 года, планируется завершение строительно-монтажных работ на станциях «Путиловская» и «Юго-Западная», которые войдут в состав новой, шестой ветки метрополитена – Красносельско-Калининской линии. Строительство этой линии, являющейся одним из ключевых проектов развития городской инфраструктуры, продвигается достаточно быстрыми темпами.

Более того, активно ведутся работы на перегонах между четырьмя станциями: «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». В частности, к будущей станции «Каретная» уже направлены два современных механизированных проходческих комплекса. Это новаторский подход, впервые применяемый в Санкт-Петербурге, позволит значительно сократить сроки строительства и повысить эффективность работ. Запуск этих комплексов стал возможен благодаря тесному сотрудничеству с Обуховским заводом, который уже поставил «Метрострою Северной Столицы» два новых проходческих комплекса. Губернатор особо подчеркнул важность поддержки отечественного производителя в деле восстановления и развития метрополитена, что является стратегически важным направлением развития городской экономики.

Развитие городской подземки не ограничивается строительством новых линий. В планах также значится модернизация и ремонт существующих станций, достигших предельного срока эксплуатации. Эта программа, рассчитанная до 2030 года, предусматривает капитальный ремонт и реконструкцию ряда станций, что позволит обеспечить безопасность и комфорт пассажиров. Речь идет не только о косметическом ремонте, но и о замене устаревшего оборудования, улучшении систем вентиляции и обеспечения пожарной безопасности. Это позволит продлить срок службы станций и обеспечить их соответствие современным стандартам.

В планах развития также значится расширение Кировско-Выборгской линии. Уже утвержден проект планировки участка от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Проспект маршала Жукова». Кроме того, активно прорабатывается проект нового участка, который свяжет линию метро с аэропортом Пулково и выставочным центром «Экспофорум». Это масштабный проект, реализация которого требует тесного взаимодействия с федеральным центром, что и подчеркнул Александр Беглов. Строительство этого участка станет серьезным шагом к улучшению транспортной доступности международного аэропорта и крупнейшего выставочного комплекса города. В целом, представленная программа развития метрополитена демонстрирует серьезные намерения городских властей по улучшению транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, что, несомненно, положительно скажется на жизни горожан.