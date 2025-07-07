Образование стало менее доступным?

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно имеющимся данным, средняя стоимость обучения в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга в 2025 году выросла на 11% по сравнению с предыдущими показателями. В Москве эта стоимость поднялась на 12%.

Некоторые студенты и их семьи обеспокоены повышением цен. Эксперты считают, что увеличение стоимости обучения может повлиять на доступность высшего образования для некоторых категорий граждан. В университетах отмечают, что цены были пересмотрены с учетом различных факторов, включая инфляцию и изменение стоимости жизни.

Вузы продолжают работать над сохранением качества образования и обеспечением комфортных условий для студентов. Однако повышение стоимости обучения может стать серьезным вызовом для некоторых семей.