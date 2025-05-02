Выросли цены на аренду комнат в Петербурге: анализ ситуации

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб зафиксирован значительный рост стоимости аренды комнат. Согласно данным аналитиков, цены в данном сегменте выросли почти на 16% за год. Это делает Петербург одним из лидеров страны по росту стоимости аренды жилья.

В целом по стране цены на аренду комнат увеличилась на 22% с мая 2024 года, достигнув в среднем 12,2 тыс. руб. Наибольший рост стоимости был зафиксирован в Курске (+84,4%), Владивостоке (+78,8%), Магнитогорске (+59,8%), Грозном (+58,1%), Кирове (+52,6%), Череповце (+51,9%), Саранске (+42,8%), Кургане (+42,8%) и Чите (+38,9%).

СПб занял 12-е место в этом рейтинге. За год стоимость аренды «угла» в Северной столице выросла на 15,6%, а средняя плата за съемную комнату составляет 16,1 тыс. руб. в месяц. Эксперты отмечают, что рост цен на аренду комнат соответствует общероссийскому тренду повышения цен в данном сегменте.