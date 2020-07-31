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Питерец.ру » Общество » Эксперт: Вузы Петербурга не будут повышать стоимость обучения для абитуриентов

Эксперт: Вузы Петербурга не будут повышать стоимость обучения для абитуриентов

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Опубликовал: Вадик Котов
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© CC0
Эксперт: Вузы Петербурга не будут повышать стоимость обучения для абитуриентов

Из-за экономических последствий пандемии коронавируса и сокращения доходов населения, многие петербургские вузы в этом году не стали поднимать стоимость обучения, заявил декан факультета международных отношений и политических исследований СЗИУ РАНХиГС Евгений Рощин.

По словам эксперта, в этом году абитуриенты смогут поступить на платные отделения по цене сопоставимой с прошлогодней. «Как правило, корректировка стоимости обучения происходит раз в год с оглядкой на результаты последней приёмной кампании и с поправкой на инфляцию. Но ситуация этого года во многих смыслах исключительная. Понимая, что пандемия ударила как по экономике в целом, так и по доходам отдельных граждан, многие вузы решили не повышать стоимость обучения на платных отделениях на 2020/2021 учебный год», – подчёркивает Рощин. 

Одновременно, по словам эксперта, из-за выделения дополнительных бюджетных мест региональным вузам структура спроса на образование в Петербурге может измениться. 

«В условиях неопределенности в отношении источников дохода в ближайшей перспективе жители регионов будут менее склоны делать достаточно большие инвестиции в образование в столицах. Они могут предпочесть перенести поступление в вуз на год или два или поступить в вуз своего региона, где стоимость обучения и жизни будет значительно ниже», – поясняет декан факультета международных отношений и политических исследований СЗИУ РАНХиГС. 

Уже сейчас вузы города пытаются оценить все последствия пандемии для рынка образовательных услуг. По оценке Евгения Рощина, в текущей ситуации сложности испытывают магистерские программы и программы, где традиционно было много иностранных студентов. 

«Сейчас все с замиранием следят за текущей приёмной кампанией на программы бакалавриата. И вот здесь пока результат предсказать очень сложно», – резюмировал кандидат политических наук. 

Также эксперт добавил, что в новом учебном году есть большая вероятность повышения стоимости услуг по подготовке к ЕГЭ. По словам Евгения Рощина, связанно это с тем, что в условиях возможного кризиса неизбежно возрастёт «привлекательность» бесплатного образования на бюджетном месте.

Источник: СЗИУ РАНХиГС
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