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Питерец.ру » Экономика » Разница в стоимости жилья в СПб выросла

Разница в стоимости жилья в СПб выросла

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Рост цен на жилье в Северной столице: новостройки и вторичный рынок

«Питерец.ру» сообщает, что на рынке первичной и вторичной недвижимости СПб за последние пять лет произошел значительный разрыв. Разница в стоимости жилья выросла в 6,3 раза.

Так, в 2020 году она составляла 5%, а в 2024-м – уже достигла 32%. Эксперты связывают рост цен на жилье в новостройках с запуском государственных ипотечных программ и увеличением числа квартир в премиум-сегменте.

Однако разрыв между новостройками и вторичкой может начать снижаться. Ожидается, что к концу 2025 года средняя стоимость жилья в новых домах вырастет на 10%, а цены на вторичном рынке – на 5%. В итоге к ценовой разрыв может сократиться до 15–20%. По крайней мере, так считают некоторые аналитики.

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