Самокатчики часто нарушают ПДД

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице активно борются с проблемой электросамокатчиков. Однако ситуация по-прежнему оставляет желать лучшего: это видно из статистики.

С начала сезона в городе на Неве выявлено значительное количество нарушений ПДД среди водителей самокатов. По данным на текущий момент, их число превысило 16 тыс. В 9,4 тыс. случаях были выписаны штрафы.

Горожане, использующие самокаты, часто игнорируют правила дорожного движения, что приводит к увеличению числа нарушений. Власти города обеспокоены этой ситуацией и призывают водителей самокатов быть более внимательными и ответственными на дорогах.