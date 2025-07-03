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Питерец.ру » Общество » Самокатчики часто нарушают ПДД

Самокатчики часто нарушают ПДД

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
mskagency.ru
В Петербурге с начала сезона выявлено более 16 тыс. нарушений ПДД среди пользователей самокатов

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице активно борются с проблемой электросамокатчиков. Однако ситуация по-прежнему оставляет желать лучшего: это видно из статистики.

С начала сезона в городе на Неве выявлено значительное количество нарушений ПДД среди водителей самокатов. По данным на текущий момент, их число превысило 16 тыс. В 9,4 тыс. случаях были выписаны штрафы.

Горожане, использующие самокаты, часто игнорируют правила дорожного движения, что приводит к увеличению числа нарушений. Власти города обеспокоены этой ситуацией и призывают водителей самокатов быть более внимательными и ответственными на дорогах.

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