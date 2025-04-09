Самокатчики продолжают нарушать ПДД

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге с марта зафиксировано более 2500 нарушений правил дорожного движения (ПДД) на электросамокатах. Это свидетельствует о необходимости усиления контроля и повышения дисциплины среди пользователей средств индивидуальной мобильности.

Правоохранительные органы и городские службы активно работают над обеспечением безопасности на дорогах. В частности, ведется мониторинг и контроль за соблюдением ПДД на электросамокатах. Это включает в себя выявление нарушений, связанных с превышением скорости, неправильным пересечением дорог и другими нарушениями.

Для снижения количества инцидентов с участием электросамокатов городские власти могут рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений и правил для пользователей средств индивидуальной мобильности. Также важно проводить профилактические мероприятия и разъяснительную работу с населением.