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Питерец.ру » Общество » Самокатчики продолжают нарушать ПДД

Самокатчики продолжают нарушать ПДД

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
https://t.me/transportniytseh
С марта в СПб зарегистрировано более 2,5 тыс. нарушений ПДД на электросамокатах

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге с марта зафиксировано более 2500 нарушений правил дорожного движения (ПДД) на электросамокатах. Это свидетельствует о необходимости усиления контроля и повышения дисциплины среди пользователей средств индивидуальной мобильности.

Правоохранительные органы и городские службы активно работают над обеспечением безопасности на дорогах. В частности, ведется мониторинг и контроль за соблюдением ПДД на электросамокатах. Это включает в себя выявление нарушений, связанных с превышением скорости, неправильным пересечением дорог и другими нарушениями.

Для снижения количества инцидентов с участием электросамокатов городские власти могут рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений и правил для пользователей средств индивидуальной мобильности. Также важно проводить профилактические мероприятия и разъяснительную работу с населением.

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