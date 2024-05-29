ента новостей

12:26
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб мотоциклист
11:10
В правительстве опровергли планы по блокировке YouTube в России
10:54
Изменившийся климат приводит к потерям
10:33
На КАД перед съездом на Кронштадт перевернулся грузовик
09:53
Штрафуют велосипедистов и самокатчиков
09:44
«Цифровая Россия» запускает масштабную программу цифровой грамотности
09:36
В Петербурге прошла акция "Привет, это я!" в поддержку людей, живущих с рассеянным склерозом
09:32
Из Петербурга отправился груз помощи для десантников под Херсоном
01:16
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга продлил контракт с Владиславом Бабкевичем, а двумя новичками клуба стали Игорь Тисевич и кубинец Марлон Янт
00:43
Никита Зайцев и Сергей Андронов – новички СКА
21:43
На проспекте Просвещения молодой человек на электросамокате сбил 5-летнего мальчика и скрылся
16:47
Первая версия Цифрового кодекса может появиться уже через год
14:32
В Петербурге поймали подозреваемую в мошенничестве под видом магии
14:13
В центре Петербурга поймали подозреваемого в грабеже
14:06
На улице Репищева неизвестный стрелял из «травмата» в драке
14:00
На проспекте Солидарности неизвестные напали на с ножом на 16-летнего подростка
13:49
В Петербурге прошла встреча Молодёжного парламента с молодыми депутатами Всекитайского собрания народных представителей
13:45
На Тверской улице иномарка сбила 9-летнего мальчика
12:51
На Парашютной улице иномарка сбила 11- летнего мальчика
12:47
На улице Маршала Захаров иномарка сбила 9-летнего ребенка на самокате
12:43
В Петербурге поймали подозреваемую в краже кошелька у пенсионерки
12:22
В Петербурге перекрыли очередной канал нелегальной миграции
11:46
Дзюдоисты из Петербурга стали призерами международных соревнований
10:26
Из Невы у Октябрьской набережной выловили труп мужчины
10:12
Беглов выдвинут единороссами
09:31
Ситуация с молоком оказалась удручающей
00:49
Сергей Карякин и Александра Горячкина не сыграют за сборную России по шахматам на Играх БРИКС летом в Казани
00:24
Бывший форвард СКА Роман Червенка вошёл в символическую сборную чемпионата мира – 2024, а MVP турнира стал швейцарец Кевин Фиала
00:05
«Зенит» забил «Локомотиву» 99 очков, выиграв и второй матч серии за третье место Единой Лиги ВТБ
20:17
В Ленобласти на трассе "Кола" разведут Ладожский мост
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Штрафуют велосипедистов и самокатчиков

Штрафуют велосипедистов и самокатчиков

0
59
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
vecherka-spb.ru
В Северной столице взыскивают штрафы с самокатчиков-нарушителей

Борьба с электросамокатами превратилась уже в некоторую эпопею. По этому поводу ведутся различные дискуссии, власти принимают ряд ограничительных мер. Однако, несмотря на наличие спорных вопросов в этой сфере, необходимость соблюдать правила никто не отменял.

«Питерец.ру» отмечает, что с начала года в СПб было возбуждено более 5 тыс. дел против самокатчиков и велосипедистов. Эти люди нарушили ПДД, из-за чего были оштрафованы. Общая сумма штрафов достигла 2 млн. руб., что на 500 тыс. руб. больше, нежели в 2023-м. Только в мае было выявлено более 1 тыс. нарушений на сумму 48 тыс. руб.

Также в городе участились случаи ДТП с самокатами. Логично, что власти стали уделять внимание проблемам, связанным с этим типом транспорта.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-05-2021, 09:58
Что делать с электросамокатами?
27-03-2024, 08:34
Вернут ли смертную казнь?
12-06-2020, 09:59
Они гуляли в парках
18-04-2013, 13:11
Взыскано более миллиона рублей за порчу фасадов зданий
9-10-2019, 14:50
Россельхознадзор проверил собственников земельных участков
20-03-2023, 10:00
На капремонт стали выделять больше

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 12:26
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб мотоциклист
0
59
Сегодня, 10:33
На КАД перед съездом на Кронштадт перевернулся грузовик
0
137
Вчера, 21:43
На проспекте Просвещения молодой человек на электросамокате сбил 5-летнего мальчика и скрылся
0
124
Вчера, 13:45
На Тверской улице иномарка сбила 9-летнего мальчика
Наверх