Штрафуют велосипедистов и самокатчиков

Борьба с электросамокатами превратилась уже в некоторую эпопею. По этому поводу ведутся различные дискуссии, власти принимают ряд ограничительных мер. Однако, несмотря на наличие спорных вопросов в этой сфере, необходимость соблюдать правила никто не отменял.

«Питерец.ру» отмечает, что с начала года в СПб было возбуждено более 5 тыс. дел против самокатчиков и велосипедистов. Эти люди нарушили ПДД, из-за чего были оштрафованы. Общая сумма штрафов достигла 2 млн. руб., что на 500 тыс. руб. больше, нежели в 2023-м. Только в мае было выявлено более 1 тыс. нарушений на сумму 48 тыс. руб.

Также в городе участились случаи ДТП с самокатами. Логично, что власти стали уделять внимание проблемам, связанным с этим типом транспорта.