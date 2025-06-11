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Питерец.ру » Общество » Самокатчики в Петербурге: какова статистика нарушений

Самокатчики в Петербурге: какова статистика нарушений

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
В Санкт-Петербурге с начала сезона зафиксировано более 10 тыс. нарушений ПДД среди самокатчиков

«Питерец.ру» сообщает, что с начала сезона в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД зафиксировали значительное количество нарушений ПДД среди пользователей средств индивидуальной мобильности. По данным правоохранительных органов, число зафиксированных нарушений превысило 10 тыс.

Получается, многие самокатчики не соблюдают правила, что может создавать опасность для всех участников дорожного движения. В связи с этим городские власти и правоохранительные органы продолжают работу по повышению безопасности на дорогах и профилактике нарушений.

Водителей на самокатах призывают быть более внимательными и соблюдать ПДД. Это поможет избежать многих аварий, избежать травм и других негативных последствий.

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