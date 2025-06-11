Самокатчики в Петербурге: какова статистика нарушений

«Питерец.ру» сообщает, что с начала сезона в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД зафиксировали значительное количество нарушений ПДД среди пользователей средств индивидуальной мобильности. По данным правоохранительных органов, число зафиксированных нарушений превысило 10 тыс.

Получается, многие самокатчики не соблюдают правила, что может создавать опасность для всех участников дорожного движения. В связи с этим городские власти и правоохранительные органы продолжают работу по повышению безопасности на дорогах и профилактике нарушений.

Водителей на самокатах призывают быть более внимательными и соблюдать ПДД. Это поможет избежать многих аварий, избежать травм и других негативных последствий.