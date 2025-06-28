В Петербурге временно ограничат скорость мобильного интернета

«Питерец.ру» сообщает, что жителям Санкт-Петербурга следует быть готовыми к тому, что скорость мобильного интернета может быть снижена на время проведения фестиваля «Алые паруса». Это связано с техническими особенностями работы сетей в местах массового скопления людей.

Ограничение скорости интернета необходимо для стабильной работы телекоммуникационных систем и предотвращения перегрузки сетей. Организаторы мероприятия стремятся обеспечить бесперебойную связь для всех участников праздника, но для этого требуется временное регулирование трафика.

Представители телекоммуникационных компаний рекомендуют пользователям заранее планировать использование мобильного интернета и, при необходимости, подключаться к альтернативным источникам связи.