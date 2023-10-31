«Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменят оплату за раздачу интернета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добилась отмены платы за раздачу интернета на мобильных устройствах в России. Об этом ведомство сообщило 31 октября 2023 года.

В сентябре 2023 года ФАС выдала «большой четвёрке» операторов сотовой связи предупреждения об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Ведомство посчитало, что взимание платы за эту услугу является нарушением антимонопольного законодательства, поскольку является навязыванием невыгодных условий договора об оказании услуг связи. Т

рое из четырёх операторов — «Мегафон», «Билайн» и Tele2 — выполнили требования ФАС. «Мегафон» отменил плату за раздачу интернета на всех тарифных планах с 23 октября. Tele2 отменит плату для новых подключений абонентов с 22 ноября, а с 19 декабря плата будет отменена для всех действующих абонентов. «Билайн» отменит плату на всех тарифных планах с лимитными пакетами Интернета до 1 декабря.

В отношении тарифных планов с безлимитным интернетом компания проводит оценку сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания платы за раздачу. Один оператор — МТС — отказался выполнять требования ФАС. В компании заявили, что платная раздача интернет-трафика — это вынужденная мера, направленная на снижение неконтролируемого прироста трафика на сетях связи. В отношении МТС ФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае, если суд признает нарушения, компании грозит штраф до 5% от выручки.