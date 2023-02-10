Лучший тариф для умных устройств от МТС

Крупнейший оператор сотовой связи России разрабатывает множество разнообразных тарифов. В линейке найдутся предложения для всех категорий абонентов: активные пользователи, студенты, бизнесмены, пенсионеры. Также тарифные планы можно подбирать с учетом используемого устройства. Для умных устройств МТС предлагает решение Go-Smart. Изучить другие предложения с интернетом от этой сотовой компании можно здесь https://vsesimki.ru/catalog/tarify/operator_mts/.

Описание тарифа

Предложение Go-Smart было разработано специально для владельцев умных устройств. Размер абонентской платы составляет 150 рублей ежемесячно. Деньги списываются со счета абонента автоматически. Какие услуги включены в стоимость:

всегда бесплатные и неограниченные входящие звонки, СМС;

пакет мобильного трафика в размере 1 Гб (пользоваться интернетом можно по всей России);

100 минут исходящих вызовов на любые российские номера (исключение – Крымский полуостров);

пакет сто текстовых сообщений на российские номера, кроме Крыма.

Владельцы систем видеонаблюдения могут дополнительно активировать полезную опцию «Go-Smart. Универсальный̆. Безлимит для видеонаблюдения» стоимостью 360 рублей ежемесячно. Если пакет мобильного трафика будет преждевременно исчерпан до момента начисления нового гигабайта, оператор не блокирует доступ к сети, но ограничивает скорость. Если нужен самый выгодный тариф МТС с интернетом для разных устройств, изучите предложения популярного интернет-магазина сим-карт.

Если пакеты, включенные в тариф, преждевременно заканчиваются, автоматически включается базовая тарификация:

вызовы внутри сети своего оператора по РФ обойдутся 2 р./мин.;

исходящие звонки на любые номера в пределах домашнего региона 3 р./мин.;

голосовое общение с любыми номерами по РФ 5,5 р./мин.;

отправка одного текстового сообщения на номера МТС по России обходится 2 рубля;

СМС по России 3,5 р.

К преимуществам этого предложения абоненты относят довольно большой пакет интернета. Умные устройства не расходуют много мобильного трафика, поэтому объема 1 Гб более чем достаточно. Тем более большинству устройств скорость соединения не важна. В тариф включены звонки и СМС, что также привлекательно для пользователей. Однако есть и недостаток – высокая стоимость, которая выше, чем у других операторов.

Годовая подписка оператором не предусмотрена. Выполнить переход на этот тарифный план можно через сайт оператора. Зайдите в личный кабинет, откройте вкладку с тарифами и активируйте Go-Smart. Также можно воспользоваться мобильным приложением. Подбирайте тарифы МТС для интернета в каталоге специализированного онлайн-магазина симок.