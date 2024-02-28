Что с деловым туризмом?

Петербург – очень красивый город, куда ежегодно приезжают тысячи и миллионы туристов. Кто-то едет сюда отдыхать, другие же посещают Северную столицу России по иным причинам.

«Питерец.ру» сообщает, что в 2023 году в Петербурге побывало более 1,2 млн. деловых туристов. Эти люди принесли городской казне 61 млрд руб. Они приезжали в СПб по корпоративным целям.

Губернатор Беглов отметил, что в городе стараются делать все возможное для развития делового туризма. Важно, чтобы создавались условия для проведения серьезных бизнес-мероприятий и развивалась необходимая инфраструктура.

Петербург имеет очень высокие позиции в сфере бизнеса. Город на Неве регулярно посещают российские и зарубежные предприниматели. В СПб проводятся различные форумы, в том числе – ПМЭФ и прочие важные мероприятия.