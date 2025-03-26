СПб стал лидером по бронированиям в мае

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург привлекает все больше туристов. Город на Неве собрал лидирующее число майских бронирований. На долю Северной столицы приходится 16% всех бронирований в этот период. Далее идут Сочи (8%), Москва и Казань (по 6%).

Так что Петербург стал популярным направлением для путешественников, планирующих поездки в мае. Туристы выбирают Северную столицу для отдыха и деловых поездок. Гостиницы и отели города готовятся к наплыву гостей, обеспечивая высокий уровень сервиса и комфорта.

Развитие туристической инфраструктуры и уникальные культурные достопримечательности способствуют росту интереса к СПб. Туристы высоко оценивают возможности города для организации качественного и насыщенного отдыха.