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Питерец.ру » Общество » СПб стал лидером по бронированиям в мае

СПб стал лидером по бронированиям в мае

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Петербург готовится принять множество туристов в мае: город на Неве вновь стал лидером по бронированиям

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург привлекает все больше туристов. Город на Неве собрал лидирующее число майских бронирований. На долю Северной столицы приходится 16% всех бронирований в этот период. Далее идут Сочи (8%), Москва и Казань (по 6%).

Так что Петербург стал популярным направлением для путешественников, планирующих поездки в мае. Туристы выбирают Северную столицу для отдыха и деловых поездок. Гостиницы и отели города готовятся к наплыву гостей, обеспечивая высокий уровень сервиса и комфорта.

Развитие туристической инфраструктуры и уникальные культурные достопримечательности способствуют росту интереса к СПб. Туристы высоко оценивают возможности города для организации качественного и насыщенного отдыха.

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