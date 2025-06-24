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Питерец.ру » Общество » Поиск работы в Санкт-Петербурге: каковы сложности и перспективы

Поиск работы в Санкт-Петербурге: каковы сложности и перспективы

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Feepik
Жители Санкт-Петербурга активно ищут работу: кто найдёт ее сразу, а кому придется побегать?

«Питерец.ру» отмечает, что в Санкт-Петербурге наблюдается активный поиск работы среди жителей. Некоторые соискатели находят работу быстро, другим приходится приложить немало усилий. Например, сейчас сложнее всего устроиться в сфере страхования и инвестиций. Конкурс там составляет 30 и 17 человек на 1 место.

В условиях меняющегося рынка труда и экономической ситуации в стране и городе работодатели адаптируют свои требования к соискателям. В связи с этим не все кандидаты могут сразу устроиться на желаемую должность.

Эксперты отмечают, что на рынке труда Санкт-Петербурга представлены как вакансии, требующие высокой квалификации и опыта работы, так и позиции для начинающих. Для успешного поиска работы важно определить свои цели, составить грамотное резюме и подготовиться к собеседованию.

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