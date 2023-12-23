Карьерный консультант: как эффективно построить свою карьеру с помощью профессионала

ента новостей

12:37
На КАД «Хундай Солярис» влетел в стоящий «КамАЗ». Водитель иномарки погиб
11:38
На Суворовском проспекте ограбили аптеку
11:12
В Выборгском районе водитель «Фольксваген Тигуан» погиб при столкновении с грузовиком
22:19
Артур Гимарайнш из бразильского «Палмейраса» – потенциальный новичок «Зенита», но этот переход затягивается
18:16
В Государственном музее спорта состоялась церемония чествования петербуржцев – Олимпийских чемпионов разных лет
14:11
Эрмитаж выбрал лучшую елочную игрушку
12:41
В Петербурге предприятия Комитет по благоустройству получили новую технику для уборки улиц
12:01
Из Петербурга отправили в Мариуполь очередную партию помощи для православных храмов
11:23
В Ленобласти учреждено региональное отделение Союза православных женщин
10:04
В Ленобласти дворник избила и задушила своего знакомого
09:51
В Московском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 6,8 млн рублей
09:28
Пенсионер с васильевского острова продал квартиру и передал мошенникам 8 млн рублей
09:20
В Кировском районе рецидивист ограбил пенсионерку в подъезде дома
23:32
«СКА-Нева» в овертайме проиграла «Тамбову» (3:4) и занимает восьмое место в чемпионате ВХЛ, догнав по очкам тульский АКМ
23:16
Форвард СКА Марат Хайруллин набрал сразу 5 очков в матче, в котором петербургский клуб разгромил ЦСКА со счётом 6:2
23:01
В Литературном музее «ХХ век» открылась выставка «Правда Востока»
16:01
Ремонт ступеней у «Сенной площади» может продлиться два с лишним месяца
15:26
В Михайловском замке открылась выставка «Литература и изобразительное искусство»
15:19
Премьера оперы «Вампир»
12:49
В Петербурге раскрыли убийство 18-летней давности
12:17
В Ленобласти двое жителей СНТ "Уткина заводь" разбились на снегоходе
12:13
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в квартирном разбое в Шушарах
11:58
В Петербурге задержали вора-рецидивиста, который ограбил магазин на Тореза
10:37
В Красногвардейском районе пенсионерка перевела мошенникам
09:38
В Петербурге 92-летний пенсионер передал телефонным аферистам 5 млн рублей
01:42
Петербургское хоккейное «Динамо» крупно проиграло в гостях «Ростову» со счётом 3:6, хет-трик сделал Даниил Калмыков
01:25
Фируджу, Гукеша или Эригайси тащат в турнир претендентов вместо Гири и Со?
23:55
В Ленобласти водитель "Газели" погиб после столкновения с грузовиком
18:34
В Мариинском дворце наградили членов сборной команды ЗакС Петербурга в рамках Лиги корпоративного спорта
16:16
Леонид Слуцкий выдвинут партией ЛДПР кандидатом в президенты России
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 04 » Карьерный консультант: как эффективно построить свою карьеру с помощью профессионала

Карьерный консультант: как эффективно построить свою карьеру с помощью профессионала

0
27
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
В статье описано, как можно эффективно выстроить свою карьеру с помощью профессионального карьерного консультанта - от постановки целей до конкретных шагов по их достижению.

Многие люди сталкиваются с проблемами в построении карьеры - сложности с поиском работы, нехватка знаний для продвижения, неумение выгодно презентовать себя. В таких ситуациях на помощь приходит карьерный консультант.

Карьерный консультант - это специалист, который помогает своим клиентам эффективно выстраивать профессиональную траекторию. Он анализирует сильные и слабые стороны человека, его цели и потребности, а затем вырабатывает стратегию для успешного карьерного и личностного развития.

В этой статье мы рассмотрим, какие задачи помогает решить карьерный консультант и какие услуги предлагает в этой сфере рекрутинговое агентство HR Stars.

Консультирование по трудоустройству является важной услугой для тех, кто ищет новую работу или планирует сменить место работы. Квалифицированный консультант поможет грамотно составить резюме, найти подходящие вакансии, подготовиться к собеседованию.

Какие проблемы помогает решить карьерный консультант

Карьерный консультант может помочь в решении широкого спектра профессиональных задач. Вот основные проблемы, с которыми справится опытный карьерный консультант:

  • поиск нового места работы или оценка перспектив на текущем месте;
  • смена профессии или области деятельности;
  • построение стратегии эффективного поиска работы;
  • разработка резюме, которое будет работать;
  • подготовка к собеседованию с потенциальным работодателем;
  • планирование карьерного роста внутри компании;
  • "упаковка" имеющегося опыта и профессиональных навыков.

Профессиональный карьерный консультант поможет разобраться в профессиональных целях и задачах, наметить верные шаги для продвижения по карьерной лестнице.

Как проходит работа с карьерным консультантом HR Stars

Работа с карьерным консультантом в HR Stars проходит в дистанционном формате - посредством видео-конференц-связи. Процесс включает несколько этапов:

  1. Знакомство с клиентом, уточнение его профессиональных целей и задач.
  2. Анализ имеющегося опыта, ключевых навыков и достижений клиента.
  3. Разработка стратегии построения карьеры и поиска работы.
  4. Помощь в составлении резюме, подбор вакансий, подготовка к собеседованиям.
  5. Регулярная обратная связь и корректировка действий при необходимости.

Особое внимание уделяется "упаковке" имеющегося опыта - так, чтобы это работало на продвижение карьеры. Карьерный консультант фиксирует сильные стороны клиента и помогает их правильно преподнести.

Услуги карьерного консалтинга от HR Stars

HR Stars предлагает широкий спектр услуг в сфере карьерного консалтинга:

  • оценка профессиональных перспектив на рынке труда;
  • разработка стратегии поиска подходящей работы;
  • корректировка резюме для повышения эффективности;
  • помощь в подготовке к собеседованию;
  • составление плана профессионального развития и карьерного роста;
  • комплексное сопровождение на всех этапах поиска работы.

Карьерный консультант изучает потребности каждого клиента и предлагает персональную программу для решения профессиональных задач и выстраивания успешной карьеры.

Для получения профессиональной консультации и выбора оптимального набора услуг можно обратиться по контактам на сайте HR Stars. Карьерный консультант проведет предварительное собеседование, чтобы лучше узнать о целях и задачах клиента и предложить эффективное решение.

Инвестируйте в свое будущее и достигайте профессиональных высот вместе с опытным карьерным консультантом!

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-10-2020, 08:05
На что готовы ради повышения?
26-02-2021, 10:25
Crowe CRS использует проектный подход в практике сопровождения банкротств
23-05-2018, 12:24
VII Молодежный карьерный форум
10-12-2020, 15:22
Позиции Crowe CRS в рейтинге «Право.ru-300» – возможность оценить достижения компании
29-09-2020, 19:36
В Петербурге завершился Молодежный карьерный форум-2020
5-12-2023, 15:19
Сметное дело: руководство для новичков по обучению, трудоустройству и карьерному росту

Происшествия на дорогах

0
125
Сегодня, 12:37
На КАД «Хундай Солярис» влетел в стоящий «КамАЗ». Водитель иномарки погиб
0
155
Сегодня, 11:12
В Выборгском районе водитель «Фольксваген Тигуан» погиб при столкновении с грузовиком
0
224
20-12-2023, 23:55
В Ленобласти водитель "Газели" погиб после столкновения с грузовиком
0
244
18-12-2023, 23:16
В ДТП на Саверном проспекте погибла женщина - пешеход
Наверх