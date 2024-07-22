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Питерец.ру » Экономика » В HeadHunter определили конкуренцию в профессиях

В HeadHunter определили конкуренцию в профессиях

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
petrograd.ru
На какую работу сложнее и проще устроиться в Петербурге?

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты сервиса HeadHunter проанализировали вакансии в СПб. В целом конкуренция составляет 4 человека на 1 место, причем данный показатель сохраняется с начала 2024 года.

Однако это лучший показатель для регионов СЗФО. Наиболее остро нехватка кадров ощущается в соседней Ленобласти, где на 1 вакансию имеется не более 2 резюме. Это указывает на серьезный дефицит кадров. Так что в Северной столице дела обстоят намного лучше.

Наибольшая конкуренция в СПб наблюдается для режиссеров и сценаристов. Там число претендентов доходит до 170 человек. Также высока конкуренция для журналистов и стратегических менеджеров – желающих на место оказывается 80 и 63.

Проще всего устроиться дворникам, продавцам, кассирам и автослесарям. Там на предложенные вакансии, как правило, претендует 1 человек. На должность повара обычно претендуют 2 человека.

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