ента новостей

11:48
В Приморском районе иномарка сбила 16-летнюю велосипедистку
11:45
В Пушкине задержан рецидивист ограбивший женщину в Александровском парке
11:25
В Петербурге у матроса отобрали сумку с 8500 долларов США
10:29
На внешнем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
10:26
Выставка «Мистический Петербург. Город, которого нет»
10:20
В Петербурге задержали серийного «карманника»
10:14
В Ленобласти из офиса в промзоне «Горелово – север» вынесли два сейфа
09:58
В Петербурге росгвардейцы оказали помощь сломавшей руку женщине
09:44
На трассе «Кола» грузовой "Форд" столкнулся с прицепом дорожной службы
09:37
В Ленобласти «Газель» наехала на столб и приземлилась в кювете
09:30
В Красногвардейском районе девушка погибла при падении с высоты
23:20
В Тихвине задержали троих по подозрению в групповом растлении девочек
23:11
Два канадца, Кубалик и Тёммернес отличились повышенной результативностью в очередных матчах ЧМ – 2023 по хоккею
22:10
Нападющий СКА Дмитрий Яшкин получил «Золотую клюшку», став самым ценным игроком регулярного сезона – 2022/2023, защитник СКА Александр Никишин вошёл в символическую пятёрку
19:27
В общественном пространстве «СреДА!» открылась фотовыставка «Жёны Героев»
19:21
В Сертолово определили лучшую дружину юных пожарных
19:17
Летний сезон в Севкабель Порту откроется 3 июня
18:38
Александр Беглов открыл XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон, мероприятие также посетили Александр Бельский и Сергей Степашин
17:24
Шлиссельбург встретит 700-летие масштабной программой реставрации
17:23
В Петербурге депутаты предложат правительству России расширить возможности для трудоустройства инвалидов
17:18
Выставка детского рисунка «Жизнь, делённая на граммы»
16:54
В Волосово тепловоз с пустым вагоном сошли с рельсов
16:43
В Петербурге полицейские проводят операцию «Алкоголь»
16:38
Дорого и сложно: российские разработчики просят не маркировать радиоэлектронику
16:17
Проблема утилизации строительных отходов после капитального ремонта в Петербурге
16:11
В Ленобласти в садоводстве тушили дачный дом и две машины
16:06
Открытие книжного салона прошло без участия писателя Пелевина
15:02
В Петербурге по факту обнаружения тела женщины в отеле возбуждено уголовное дело
14:52
Господин Литвинович выступит на ROOF FEST в Петербурге
14:41
В Кронштадте прошли торжественные мероприятия, посвященные 320-й годовщине со дня образования Балтийского флота
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На внешнем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

На внешнем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

0
61
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На внешнем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между Большим Обуховским мостом через реку Нева (вантовый мост) и транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 22 по 29 мая будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться на участке внешнего кольца КАД с 56 по 51 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на второй полосе. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».   

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-05-2019, 19:08
На участке КАД между вантовым мостом и развязкой с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
5-09-2021, 22:40
На внешнем кольце КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы движения
21-06-2019, 09:52
На участке КАД между развязкой с Мурманским шоссе и вантовым мостом перекроют две полосы движения
21-05-2019, 12:00
На участке КАД между развязкой с Мурманским шоссе и вантовым мостом перекроют две полосы движения
2-06-2021, 16:01
На КАД между Мурманским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
13-05-2019, 11:09
На участке КАД между развязкой с Московским шоссе и вантовым мостом перекроют две полосы движения

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 11:48
В Приморском районе иномарка сбила 16-летнюю велосипедистку
0
61
Сегодня, 09:44
На трассе «Кола» грузовой "Форд" столкнулся с прицепом дорожной службы
0
50
Сегодня, 09:37
В Ленобласти «Газель» наехала на столб и приземлилась в кювете
0
110
Вчера, 14:30
В ДТП на КАД пострадали два пассажира рейсового автобуса
Наверх